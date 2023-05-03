السيسي لمكارثي: نبذل أقصى جهد لتغليب الحوار بالسودان

أبلغ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، الذي يزور مصر على رأس وفد نيابي، بأن القاهرة تبذل أقصى جهد لتغليب الحوار في السودان.

وشدد خلال الاجتماع مع الوفد الأميركي على أن بلاده تبذل "أقصى الجهد لدفع مسار الحوار السياسي السلمي في السودان الشقيق، ووقف إطلاق النار، وحماية المدنيين من التداعيات الإنسانية للنزاع"، وفق ما نقلت بوابة الأهرام عن المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية أحمد فهمي، الأربعاء.

مادة اعلانية

تكثيف الجهود

كما أكد السيسي أهمية "تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة، بما يحافظ على وحدة الدول ويصون مقدرات شعوبها، ويمنع الانزلاق نحو الفوضى والدمار".

يشار إلى أن الوفد الأميركي ضم عدداً من رؤساء وأعضاء لجان مجلس النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من بينها لجان الشؤون الخارجية، والقوات المسلحة، والأمن السيبراني، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية، والاعتمادات.

تمديد وتوسيع وقف النار

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري، ناقشا تمديد وتوسيع وقف إطلاق النار في السودان خلال اتصال هاتفي جرى بينهما‭ ‬الثلاثاء.

كما اتفق الوزيران على "مواصلة المشاورات الوثيقة بين الولايات المتحدة ومصر فيما يتعلق بالجهود الجارية لتحقيق وقف دائم للأعمال القتالية في السودان"، بحسب المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.

يذكر أن الاشتباكات لا تزال مستمرة منذ 15 أبريل الفائت في العاصمة السودانية الخرطوم، بين الجيش وقوات الدعم السريع، رغم الهدن المتتالية التي يتم تمديدها بانتظام من دون الالتزام بها.

فيما أسفرت المعارك عن سقوط أكثر من 500 قتيل و5000 جريح، وفق البيانات الرسمية التي يُعتقد أنها أقل بكثير من الواقع.