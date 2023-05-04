تحذير أميركي لطرفي النزاع في السودان من الاستعانة بفاغنر

حذرت الولايات المتحدة الأميركية الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من إشراك مجموعة فاغنر في القتال الذي يهدد الأمة السودانية، حيث تواصل واشنطن العاصمة جهودها لإجلاء آلاف المواطنين الأميركيين، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأميركية.

وتم إجلاء أكثر من 1000 مواطن أميركي من البلاد منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل/نيسان الماضي، بعضهم عن طريق الرحلات الجوية من العاصمة الخرطوم والبعض الآخر عبر مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر.

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وقال النائب الرئيسي للمتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، إن الحكومة "بعثت بالرسائل وتواصلت مع ما يقرب من 5000 مواطن أميركي في السودان" خلال الأزمة.

تحذير أميركي

ومع استمرار القتال، قالت وزارة الخارجية لمجلة "نيوزويك" إنها حذرت كلا الجانبين الجيش السوداني بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو لعدم اللجوء إلى مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية العاملة في السودان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لـ"نيوزويك" إن "مجموعة فاغنر لها تأثير مزعزع للاستقرار أينما تنتشر، وتعتبر أمن وسلامة المواطنين الأميركيين أولويتنا القصوى، لقد أبلغنا قادة السودان والدول المجاورة بعدم السماح لمجموعة فاغنر بالدخول في هذا الصراع".

وأعرب وزير الخارجية أنتوني بلينكن في وقت سابق عن "قلقه" بشأن تورط فاغنر المحتمل في السودان، وقال في أبريل/ نيسان: "إن مشاركتها ببساطة تجلب معها المزيد من الموت والدمار".

وتعتبر قوات فاغنر بقيادة الأوليغارشية الروسية، يفغيني بريغوزين، موجودة في السودان منذ عهد الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطاحت به احتجاجات حاشدة في عام 2019، وكان البشير قد سعى للحصول على دعم روسي لنظامه وأشرف على وصول روسيا الموسع إلى مناجم الذهب في السودان.

ومنذ ذلك الحين، تقوم شركة Meroe Gold ، المملوكة لشركة M Invest الروسية، بجلب الخبراء الروس إلى السودان للمساعدة في استخراج الذهب، وتم فرض عقوبات على Meroe Gold و M Invest من قبل الولايات المتحدة في عام 2020 عندما قالت وزارة الخزانة إن الشركات كانت واجهات لمجموعة فاغنر قروب Wagner Group.

استخراج الذهب وتصديره لروسيا

وحدد تقرير لشبكة CNN في يوليو 2022 ما لا يقل عن 16 رحلة جوية لطائرة عسكرية تحمل الذهب من السودان إلى اللاذقية، وهي مدينة ساحلية سورية تضم قاعدة عسكرية روسية رئيسية وقالت شبكة سي إن إن إن الذهب كان يهدف إلى المساعدة في تمويل حرب موسكو على أوكرانيا.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة مروي جولد، قائلاً في بيان: "من خلال ارتباطها بالجيش السوداني، ضمنت مجموعة فاغنر الحق في استخراج الذهب السوداني وتصديره إلى روسيا".



وقال صمويل راماني، مؤلف كتاب "روسيا في إفريقيا" لمجلة نيوزويك إن فاغنر "ركزت بشكل كبير على مناجم الذهب"، رغم أنها أضافت أنها حافظت على بعض الوجود "على الصعيد الوطني". وأشارت بعض التقارير إلى وجود فاغنر في بورتسودان، والتي أصبحت نقطة محورية لجهود الإجلاء الأميركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لمجلة نيوزويك عن وجود فاغنر في بورتسودان: "نحن على علم بالتقارير غير المؤكدة التي تفيد بأن هذا هو الحال.

وحول ما إذا كان المسؤولون الأميركيون قد أجروا أي اتصال مع أي من أفراد فاغنر، قال المتحدث: "إن الحكومة الأميركية تتواصل مع يفغيني بريغوزين ومشروعه الإجرامي فقط من خلال العقوبات وقرارات الاتهام".



وتعد بورتسودان مركزًا رئيسيًا للتصدير، وقد وُصفت أيضًا بأنها موقع لقاعدة بحرية روسية مستقبلية، والتي من المقرر أن تستضيف حوالي 300 جندي روسي. وفي المقابل، ستزود روسيا السودان بالأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى.

ونفى بريغوزين مرارًا أي وجود لفاغنر مؤخرًا في السودان من خلال تصريحات نُشرت على قناته كونكورد تلغرام. وقال الشهر الماضي "موظفو شركة فاغنر العسكرية الخاصة لم يتواجدوا في السودان منذ أكثر من عامين"، كما نفى بريغوزين التقارير التي تفيد بأن فاغنر قدمت أسلحة إلى قوات الدعم السريع لاستخدامها ضد منافسيهم المحليين.

وقال بريغوزين في منشور آخر "لو كانت شركة فاغنر العسكرية هناك، أعتقد أن الحرب ما كانت لتندلع في السودان". مضيفا فاغنر لا تبدأ الحروب، إنها تنهيها دائمًا".