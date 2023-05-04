وزير خارجية السعودية وغوتيريش يبحثان جهود وقف التصعيد بالسودان

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة لإجلاء رعاياها.

مادة اعلانية

وبحث الاتصال، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها.

كما استعرض الجانبان أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.