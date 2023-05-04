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Saudi Arabia's Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud speaks during a news conference in Riyadh. (File photo: Reuters)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
السودان

وزير خارجية السعودية وغوتيريش يبحثان جهود وقف التصعيد بالسودان

الأمير فيصل بن فرحان يؤكد لأمين عام الأمم المتحدة استمرار مساعي المملكة لإجلاء الرعايا الأجانب من السودان

العربية.نت
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أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

السفينة السعودية "أمانة" تصل جدة وعلى متنها 1762 شخصاً تم إجلاؤهم من السودان السعودية السودان السفينة السعودية "أمانة" تصل جدة وعلى متنها 1762 شخصاً تم إجلاؤهم من السودان

وأكد الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة لإجلاء رعاياها.

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وبحث الاتصال، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها.

كما استعرض الجانبان أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

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