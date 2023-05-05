حميدتي: مصر أبدت استعداداً لتقديم المساعدات للسودان

قال قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري أبدى له خلال اتصال هاتفي استعداد القاهرة لتقديم المساعدة لبلاده وبحث معه وقف إطلاق النار.

وأوضح حميدتي عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن شكري اتصل به هاتفيا وبحث معه "الموضوعات المتعلقة بالأزمة الراهنة، والمبادرات المحلية والإقليمية والدولية الرامية لإيجاد حل شامل".

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وأضاف أن شكري أعرب خلال الاتصال عن "تضامن مصر الشقيقة مع الشعب السوداني ودعم خياراته"، مؤكداً "استعداد بلاده لتقديم كل المساعدات لتجاوز هذه الظروف".

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قال أمس عبر تويتر، إن شكري اتصل هاتفيا برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع حميدتي، وطالبهما بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وقال بيان للخارجية المصرية، إن شكري عبّر للطرفين السودانيين المتناحرين عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية وتعريض أمن واستقرار السودان لخطر بالغ، وأكد لهما موقف مصر الثابت الداعي لاحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالهدنة.

ميدانيا، تجددت عصر اليوم الجمعة الاشتباكات في محيط منطقة المطار بالخرطوم، وأظهرت الصور أعمدة الدخان تتصاعد في سماء الخرطوم جراء الاشتباكات. وقد رصدت شاشة "العربية" تصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم جراء الاشتباكات في محيط منطقة المطار، مصحوبة بدوي انفجارات وسط العاصمة.

وأفاد مراسلنا بسماع أصوات المضادات الأرضية بكثافة بمناطق عدة شرقي الخرطوم.

ودخلت الأزمة السودانية، الجمعة، يوماً جديداً من الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في ظل إعراب كلا الطرفين عن موافقتهما على هدنة إنسانية، فيما أكدت القوى السياسية في السودان أنه ليس هناك أي طرف قادر على الحسم العسكري، وأن حل الأزمة لابد أن يكون سياسياً.

وفي وقت سابق، ساد هدوء حذر في معظم المناطق لاسيما بالعاصمة الخرطوم. وفي الصباح، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بسماع أصوات انفجارات ضخمة في الخرطوم، وكذلك سماع أصوات اشتباكات عنيفة في وسط الخرطوم، مصاحبة بتحليق للطائرات في سماء العاصمة صباح اليوم، فيما ساد الهدوء النسبي في مناطق عديدة بالسودان.