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من مطار جدة
السودان

استئناف الرحلات الجوية بين جدة وبورتسودان

أول رحلة ستنطلق لبرتسودان اليوم السبت وعلى متنها 120 راكباً

العربية.نت
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قال مراسل "العربية" إن الرحلات الجوية من مطار جدة إلى مطار مدينة بورتسودان السودانية ستستأنف مجدداً عبر شركة الطيران السودانية تاركو ذهابا واياباً، وذلك بعد أن توقفت الحركة الجوية من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى المطارات السودانية منتصف أبريل الماضي.

وأشار مراسل العربية إلى أن أول رحلة ستنطلق الى برتسودان اليوم السبت وعلى متنها 120 راكباً، حيث ستستمر عمليات السفر حتى نهاية الشهر الحالي بأربع رحلات يومياً، إذ ستكون هذه الفترة مخصصة لمغادرة المعتمرين من جدة إلى بورتسودان في حين ستكون الرحلات القادمة من بورتسودان إلى جدة لأصحاب الإقامات والزيارة.

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