مجلس التعاون يثمن جهود السعودية وأميركا لخفض التوتر بالسودان
مجلس التعاون الخليجي يرحب بالمبادرة السعودية الأميركية لبدء مباحثات بين الأطراف السودانية
رحّب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بالمبادرة المشتركة للسعودية والولايات المتحدة ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي الجيش السوداني وممثلي قوات الدعم السريع، والتي عقدت اليوم في جدة.
وثمن البديوي الجهود والمساعي الحميدة التي تبذلها السعودية والولايات المتحدة مع جميع الأطراف، لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار وخفض مستوى التوتر بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه، ويسهم في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
وأعرب الأمين العام عن أمله في أن تسهم هذه المحادثات في الوصول إلى حل سياسي يحافظ على وحدة وتماسك مؤسسات الدولة، ويحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية.
وأكد أن دول مجلس التعاون دول داعمة للسلام وتسعى دائماً من خلال علاقاتها الدبلوماسية الراسخة والممتدة، للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.
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