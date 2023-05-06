اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تحذيرات أممية من حدوث كارثة مجاعة تطال الجميع في السودان
السودان

19 مليون شخص في السودان قد يعانون سوء تغذية حاداً بالأشهر المقبلة

حذّرت الأمم المتحدة من أن غرب دارفور وكردفان والنيل الأزرق وولاية البحر الأحمر وشمال دارفور ستكون الأكثر تأثرا

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

يخشى برنامج الأغذية العالمي من أن يعاني 19 مليون شخص الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المقبلة في السودان على خلفية النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق ما أفاد متحدث باسم الأمم المتحدة الجمعة.

ونقل نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن برنامج الأغذية "يتوقع أن عدد الأشخاص الذين يعانون فقدانا حادا في الأمن الغذائي في السودان سيرتفع ما بين مليونين و2,5 مليون شخص".

مادة اعلانية

وأضاف "في أيار/مايو 2023، مع أخذ النزاع الراهن في الاعتبار... يمكننا أن نقدّر بأن العدد الإجمالي (لهؤلاء الأشخاص) سيرتفع إلى 19 مليونا في الفترة بين الأشهر الثلاثة والستة المقبلة في حال استمر النزاع".

ووفق تقرير برنامج الأغذية مطلع 2023، كان 16,8 مليون سوداني من إجمالي عدد السكان المقدّر بـ45 مليون نسمة، يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي، بزيادة مليون شخص عن العام الذي سبق.

مصادر "العربية": وفدا الجيش السوداني والدعم السريع غادرا إلى جدة لبدء المفاوضات  السودان السودان مصادر "العربية": وفدا الجيش السوداني والدعم السريع غادرا إلى جدة لبدء المفاوضات 

وحذّرت الأمم المتحدة من أن الولايات السودانية الأكثر تأثرا ستكون غرب دارفور وكردفان والنيل الأزرق وولاية البحر الأحمر وشمال دارفور.

وأشار التقرير الى أنه في آذار/مارس 2023، كانت 14,8 مليون أسرة سودانية قد باتت عاجزة عن شراء "السلة الغذائية" الأساسية، معتبرا أن ذلك "إحصائية مقلقة بالفعل".

وحذّر من أنه في حال استمر النزاع، يمكن لسعر السلة أن يرتفع بنسبة 25 بالمئة في الفترة ما بين ثلاثة وستة أشهر، ما قد يرفع عدد الأسر غير القادرة على الحصول عليها إلى 18 مليون أسرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنتهي معركة باخموت بـ"خدعة روسية"؟ هل تنتهي معركة باخموت بـ"خدعة روسية"؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط