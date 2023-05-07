مشروع عربي حول السودان.. خلية عمل ورفض للتدخلات الخارجية

بانتظار ما سيسفر عنه رسمياً الاجتماع الاستثنائي الذي عقده وزارء الخارجية العرب في القاهرة اليوم الأحد، ضمن الجامعة العربية، أفادت مصادر العربية/الحدث بأن قراراً من عدة بنود سيصدر حول الأزمة السودانية.
كما أشارت إلى أن مشروع القرار سينص على تشكيل مجموعة اتصال للعمل على حل الأزمة
هدنة دائمة
كذلك، سيتضمن القرار رفض أية تدخلات خارجية في الشأن السوداني، والسعي لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار.
يأتي هذا القرار بالتزامن مع مواصلة المشاورات في جدة بين موفدي الجيش وقوات الدعم السريع من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، بمبادرة سعودية أميركية.
وقد رحبت الأطراف المدنية في السودان بتلك المبادرة، وحثت القوتين المتقاتلتين على الالتزام بها، ووقف الصراع.
يشار إلى أنه منذ تفجر الاشتباكات بين الجانبين في 15 أبريل الماضي، أعلن عن 7 هدن في البلاد، من أجل فسح المجال للمدنيين بالخروج إلى مناطق آمنة، و تسهيل عمليات اجلاء الأجانب، وفتح طرق الامدادات لاسيما الطبية، إلا أن جميعها لم تصمد، في ظل تقاذف الاتهامات وتحميل المسؤوليات بين الطفين.
بينما حذر المجتمع الدولي من انزلاق البلاد إلى أتون الفوضى، منبهاً من وضع مأساوي فيما بتعلق بالقطاع الصحي أو أزمة النزوح واللوء إلى الدول المجاورة.
-
جديد قاتلة والدتها ببورسعيد.. مذكرة من 6 أسباب لوقف الإعدامبعد حكم محكمة الجنايات في بورسعيد بالإعدام شنقا لقاتلة والدتها في مصر، تقدم محامي المدانة نورهان خليل بمذكرة الطعن إلى محكمة النقض للطعن على حكم ... مصر
-
حقق 5 ملايين مشاهدة في يومين.. لمجرد: لا نهايات حزينة لمن يثق باللهعاد النجم المغربي سعد لمجرد إلى الغناء مجدداً بعد خروجه من السجن في باريس بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة فرنسية، ليتصدر حديث الوسط الفني المحلي ... ثقافة وفن
-
ابن الـ 5 سنوات اختفى أياما ووجد جثة..لماذا رفضوا دفنه؟بعدما استفاق الموريتانيون يوم الجمعة الماضي على الخبر الأصعب إثر أيام من القلق، جدّ جديد في قضية الطفل سيد أحمد ولد سنبيت، البالغ من العمر 5 سنوات ... سوشيال ميديا