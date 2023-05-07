مشروع عربي حول السودان.. خلية عمل ورفض للتدخلات الخارجية

بانتظار ما سيسفر عنه رسمياً الاجتماع الاستثنائي الذي عقده وزارء الخارجية العرب في القاهرة اليوم الأحد، ضمن الجامعة العربية، أفادت مصادر العربية/الحدث بأن قراراً من عدة بنود سيصدر حول الأزمة السودانية.

كما أشارت إلى أن مشروع القرار سينص على تشكيل مجموعة اتصال للعمل على حل الأزمة

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هدنة دائمة

كذلك، سيتضمن القرار رفض أية تدخلات خارجية في الشأن السوداني، والسعي لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

يأتي هذا القرار بالتزامن مع مواصلة المشاورات في جدة بين موفدي الجيش وقوات الدعم السريع من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، بمبادرة سعودية أميركية.

وقد رحبت الأطراف المدنية في السودان بتلك المبادرة، وحثت القوتين المتقاتلتين على الالتزام بها، ووقف الصراع.

يشار إلى أنه منذ تفجر الاشتباكات بين الجانبين في 15 أبريل الماضي، أعلن عن 7 هدن في البلاد، من أجل فسح المجال للمدنيين بالخروج إلى مناطق آمنة، و تسهيل عمليات اجلاء الأجانب، وفتح طرق الامدادات لاسيما الطبية، إلا أن جميعها لم تصمد، في ظل تقاذف الاتهامات وتحميل المسؤوليات بين الطفين.

بينما حذر المجتمع الدولي من انزلاق البلاد إلى أتون الفوضى، منبهاً من وضع مأساوي فيما بتعلق بالقطاع الصحي أو أزمة النزوح واللوء إلى الدول المجاورة.