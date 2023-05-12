السودان: إنفاذاً لاتفاق جدة سيتم تخصيص مطارات للمساعدات الإنسانية

أكد مجلس الوزراء السوداني، اليوم الجمعة، أنه سيتم تخصيص مطارات للمساعدات الإنسانية وذلك إنفاذا للإعلان الإنساني الموقع بين الجيش والدعم السريع في جدة.

وأوضح البيان، أن مطار وميناء بورتسودان ومطار وادي سيدنا ومطار الخرطوم الدولي بعد إصلاحه ستستقبل المساعدات الإنسانية القادمة للسودان وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا التي شكلها مجلس الوزراء لمعالجة الأوضاع الإنسانية.

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كما دعا مجلس الوزراء كل المنظمات الطوعية الوطنية والأجنبية والجهات ذات الصلة بالعمل على التنسيق اللازم مع اللجنة العليا لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لكل المواطنين المتضررين.

اتفاق مبادئ أولي

جاء ذلك، بعدما وقع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مساء أمس الخميس، على اتفاق مبادئ أولي في جدة بالتعاون مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، يؤكد التزامهما بسيادة السودان ووحدته بعد 4 أسابيع من قتال دامٍ أسفر عن مئات القتلى وآلاف الجرحى، وتسبب في فرار عشرات الآلاف من منازلهم، وجعل البلاد على شفا حرب أهلية وكارثة إنسانية ضخمة.

وكانت الخارجية السعودية أكدت في بيان بوقت سابق اليوم أن الطرفين الموقعين على الاتفاق سيلتزمان بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بتسهيل العمل الإنساني لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين، فضلا عن الاتفاق على انسحاب القوات العسكرية من المستشفيات والعيادات الطبية، والسماح بدفن الموتى باحترام.

فيما يرتقب أن ينخرط ممثلا الجيش والدعم السريع في جولة أخرى من النقاشات بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومن ثم التوسع وضم ممثلين عن القوى المدنية للمحادثات من أجل إرساء حل سلمي يعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي، بعد أن تفجر قتال عنيف بين القوتين العسكريتين الكبريين في البلاد منذ 15 أبريل الماضي، مخلفاً أكثر من 550 قتيلاً وآلاف الجرحى، فضلاً عن عشرات الآلاف من النازحين واللاجئين.