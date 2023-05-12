القوى المدنية السودانية ترحب بإعلان جدة للتمهيد لوقف النار

أكد نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف في مداخلة مع العربية، اليوم الجمعة، أن إعلان جدة بداية لوقف إطلاق نار دائم بالسودان.

وأضاف أن القوى المدنية في السودان ترحب باتفاق جدة بين الجيش والدعم السريع، مشيرا إلى أن الهدن السابقة كانت شكلية.

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كما أضاف أن محادثات جدة كانت بناءة وقد يقبل الطرفان الدخول في تنفيذ ما جرى التوافق عليه في جدة السعودية.

يشار إلى أن طرفي الصراع في السودان كانا وقعا الخميس في جدة، على إعلان بالتعاون مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، بعد 4 أسابيع من قتال دام أسفر عن مئات القتلى وآلاف الجرحى، وتسبب في فرار عشرات الآلاف من منازلهم، وجعل البلاد على شفا حرب أهلية وكارثة إنسانية ضخمة.

وكانت الخارجية السعودية أكدت في بيان بوقت سابق اليوم أن الطرفين الموقعين على الاتفاق سيلتزمان بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بتسهيل العمل الإنساني لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين، فضلا عن الاتفاق على انسحاب القوات العسكرية من المستشفيات والعيادات الطبية، والسماح بدفن الموتى باحترام.

فيما يرتقب أن ينخرط ممثلا الجيش والدعم السريع في جولة أخرى من النقاشات بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومن ثم التوسع وضم ممثلين عن القوى المدنية للمحادثات من أجل إرساء حل سلمي يعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي، بعد أن تفجر قتال عنيف بين القوتين العسكريتين الكبريين في البلاد منذ 15 أبريل الماضي، مخلفاً أكثر من 550 قتيلاً وآلاف الجرحى، فضلاً عن عشرات الآلاف من النازحين واللاجئين.