مواطن سوداني يناشد.. انظروا ماذا حل بمطار الخرطوم!

في مقطع فيديو متداول، ووسط آثار الدمار الذي حل بالخرطوم جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ناشد مواطن سوداني الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بوقف القصف الجوي على المنشآت والمناطق الحيوية الخاصة بالمواطنين.

فيديو متداول لآثار الدمار الذي لحق بمطار الخرطوم، جراء الاشتباكات بين الجيش ومليشيا الدعم السريع المتمردة.#السودان pic.twitter.com/1RYIusZx6l — Sudan News (@Sudan_tweet) May 12, 2023

وقال المواطن السوداني في المقطع الذي صور فيه آثار الدمار الذي حل بمطار الخرطوم: "نوجه رسالة للأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان بأن السلاح الجوي يستخدم في الأماكن الحيوية لدى المواطنين، نرجو من سلاح الجو عدم استخدامه في الأماكن الحيوية الخاصة بالمواطنين والتي تتبع للدولة حتى وإن كان الهدف محاربة العدو".

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يذكر أن الاشتباكات التي بدأت في 15 أبريل/نيسان بين القوتين العسكريتين الأكبر في السودان، خلفت أكثر من 600 قتيل، فيما أُصيب أكثر من خمسة آلاف، في حين ذكرت وزارة الصحة السودانية أن 450 على الأقل لقوا حتفهم في منطقة دارفور الغربية، وحدها.

كما تسبب الصراع في نزوح 700 ألف داخل البلاد، ولجوء 150 ألفا إلى الدول المجاورة، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.