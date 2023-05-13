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مطار الخرطوم
آثار الدمار في مطار الخرطوم

مواطن سوداني يناشد.. انظروا ماذا حل بمطار الخرطوم!

العربية.نت
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في مقطع فيديو متداول، ووسط آثار الدمار الذي حل بالخرطوم جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ناشد مواطن سوداني الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بوقف القصف الجوي على المنشآت والمناطق الحيوية الخاصة بالمواطنين.

وقال المواطن السوداني في المقطع الذي صور فيه آثار الدمار الذي حل بمطار الخرطوم: "نوجه رسالة للأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان بأن السلاح الجوي يستخدم في الأماكن الحيوية لدى المواطنين، نرجو من سلاح الجو عدم استخدامه في الأماكن الحيوية الخاصة بالمواطنين والتي تتبع للدولة حتى وإن كان الهدف محاربة العدو".

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يذكر أن الاشتباكات التي بدأت في 15 أبريل/نيسان بين القوتين العسكريتين الأكبر في السودان، خلفت أكثر من 600 قتيل، فيما أُصيب أكثر من خمسة آلاف، في حين ذكرت وزارة الصحة السودانية أن 450 على الأقل لقوا حتفهم في منطقة دارفور الغربية، وحدها.

كما تسبب الصراع في نزوح 700 ألف داخل البلاد، ولجوء 150 ألفا إلى الدول المجاورة، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

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