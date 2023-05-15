دقلو ينفي أخبار مقتله.. ويؤكد وجوده مع قواته بالخرطوم

نفى قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، الأخبار التي تتحدث عن مقتله في تسجيل صوتي نشره عبر حسابه في تويتر، مؤكداً أنه يتجول في جل مناطق العاصمة الخرطوم.

رسالة صوتية منسوبة لـ #حميدتي: موجود مع القوات وأخبار قتلي مجرد دعاية وأكاذيب#السودان#الحدث pic.twitter.com/bVik19LsNR — ا لـحـدث (@AlHadath) May 14, 2023

كما دعا قائد قوات الدعم السريع أفراد قواته إلى محاربة من أسماهم اللصوص، ومساعدة الشعب السوداني وتلبية احتياجاته.

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وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أصدر الأحد، قرارا بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في بنوك السودان داخليا وخارجيا.

ومنع البرهان صرف أي استحقاقات أو ميزانيات لقوات الدعم السريع.

ويشهد السودان حالة من الاضطراب منذ اندلاع الصراع العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل.

إلى ذلك، قال مكتب رئيس الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في بيان، اليوم الأحد، إنه أعفى محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول.

وعين البرهان برعي الصديق أحمد، أحد نواب جنقول محافظا جديدا للبنك.

ولم يتضح بعد سبب إقالة جنقول.

ويشهد السودان حالة من الاضطراب منذ اندلاع الصراع العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل.

وأدانت وزارة الخارجية السودانية، الأحد، بأشد العبارات "قيام قوات متمردي ميليشيا الدعم السريع الانقلابية، السبت، بالهجوم والدخول عنوة إلى مستشفيات جبرة وأحمد قاسم للقلب والكلى وذلك بالاعتداء على الكوادر الطبية وإرهاب المرضى وسرقة سيارات الإسعاف، الأمر الذي أدى بإدارات المستشفيين لاتخاذ قرار نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى آمنة".