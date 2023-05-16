اقتحام وتخريب مقر سكن رئيس المكتب العسكري الكويتي بالخرطوم
وزارة الخارجية الكويتية: نجدد دعوتنا للأطراف المعنية بالسودان لحماية مقار البعثات الدبلوماسية
قالت وزارة الخارجية الكويتية مساء الاثنين إن مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في الخرطوم تعرض للاقتحام والتخريب.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة كونا عن "إدانة واستنكار دولة الكويت للاعتداء الذي تعرض له مقر رئيس المكتب العسكري ولكافة أشكال العنف والتخريب".
وقالت الوزارة إن الاعتداء يعد "انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا".
وجددت الوزارة دعوتها للسلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية في السودان إلى "سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة".
وفي وقت سابق من الاثنين قالت وزارة الخارجية الأردنية إن سفارتها في الخرطوم تعرضت للاقتحام والتخريب.
وأضافت في بيان أنها "تدين الاعتداء" الذي تعرضت له السفارة في الخرطوم وتؤكد "ضرورة احترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة".
من جهتها أدانت الخارجية السودانية الهجوم واتهمت قوات الدعم السريع بالوقوف وراء الهجوم على السفارة وبعثات دبلوماسية لدول أخرى.
ويشهد السودان منذ منتصف الشهر الماضي اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تركزت في العاصمة الخرطوم.
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