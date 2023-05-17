بلباسه العسكري.. ظهور جديد للبرهان بين قواته في الخرطوم

في أول ظهور له من الميدان منذ بداية الأحداث، ظهر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، بلباسه العسكري يتفقد الجنود في منطقة القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

في أول ظهور له.. قائد الجيش السوداني عبد الفتاح #البرهان يتفقد قواته بلباسه العسكري بمقر قيادة القوات البرية في #الخرطوم#السودان#العربية pic.twitter.com/mEPrwULVam — العربية (@AlArabiya) May 17, 2023

وظهر البرهان في مقطع فيديو مصور وهو يتفقد القوات البرية ومحاط به عدد كبير من الجنود للسلام عليه والتصوير معه وسط هتافات الحاضرين.

مادة اعلانية

ومبنى القيادة العامة للجيش الذي ظهر فيه البرهان اليوم، يتنافس كل من الجيش وقوات الدعم السريع للسيطرة عليه، حيث تعرض لهجوم في وقت سابق نجا فيه البرهان من الموت.

وتعرض المبنى منذ بداية الاشتباكات منتصف الشهر الماضي إلى هجمات عدة أدت إلى نشوب حريق في مبنى قيادة القوات البرية.

قرارات بالإعفاءات

وكان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أصدر قبل يومين قراراً بإعفاء مدير عام الشرطة ووزير الداخلية المكلف، عنان حامد محمد عمر، من منصبه، وسط تكهنات بأنه رفض التصدي لقوات الدعم السريع أو مواجهة عناصرها.

فيما كلف الفريق شرطة حقوقي، خالد حسان محيي الدين، بمهام مدير عام الشرطة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقبل ذلك أيضا أعفى البرهان، مساء الأحد، 4 ضباط كبار في الجيش، فضلا عن إقالة حسين يحيى جنقول من منصبه كمحافظ للمصرف المركزي، وتعيين برعي الصديق علي أحمد بدلا منه.

يشار إلى أن تلك القرارات أتت بعد أن شهدت العاصمة الخرطوم على مدى الأسابيع الماضية، حالة من الفوضى والتفلت، فيما انتشرت أعمال السلب والنهب للمتاجر والبيوت، ما دفع البرهان إلى اتخاذ قرار أواخر أبريل الماضي، بإنزال عناصر الشرطة تدريجيا إلى الأحياء لبسط الأمن.