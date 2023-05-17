اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البرهان في أحدث ظهور من الخرطوم
قائد الجيش السوداني يظهر في الخرطوم بين قواته
السودان

بلباسه العسكري.. ظهور جديد للبرهان بين قواته في الخرطوم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في أول ظهور له من الميدان منذ بداية الأحداث، ظهر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، بلباسه العسكري يتفقد الجنود في منطقة القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

وظهر البرهان في مقطع فيديو مصور وهو يتفقد القوات البرية ومحاط به عدد كبير من الجنود للسلام عليه والتصوير معه وسط هتافات الحاضرين.

مادة اعلانية

ومبنى القيادة العامة للجيش الذي ظهر فيه البرهان اليوم، يتنافس كل من الجيش وقوات الدعم السريع للسيطرة عليه، حيث تعرض لهجوم في وقت سابق نجا فيه البرهان من الموت.

وتعرض المبنى منذ بداية الاشتباكات منتصف الشهر الماضي إلى هجمات عدة أدت إلى نشوب حريق في مبنى قيادة القوات البرية.

قرارات بالإعفاءات

وكان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أصدر قبل يومين قراراً بإعفاء مدير عام الشرطة ووزير الداخلية المكلف، عنان حامد محمد عمر، من منصبه، وسط تكهنات بأنه رفض التصدي لقوات الدعم السريع أو مواجهة عناصرها.

فيما كلف الفريق شرطة حقوقي، خالد حسان محيي الدين، بمهام مدير عام الشرطة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقبل ذلك أيضا أعفى البرهان، مساء الأحد، 4 ضباط كبار في الجيش، فضلا عن إقالة حسين يحيى جنقول من منصبه كمحافظ للمصرف المركزي، وتعيين برعي الصديق علي أحمد بدلا منه.

يشار إلى أن تلك القرارات أتت بعد أن شهدت العاصمة الخرطوم على مدى الأسابيع الماضية، حالة من الفوضى والتفلت، فيما انتشرت أعمال السلب والنهب للمتاجر والبيوت، ما دفع البرهان إلى اتخاذ قرار أواخر أبريل الماضي، بإنزال عناصر الشرطة تدريجيا إلى الأحياء لبسط الأمن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السعودية تشارك بوفد كبير في مهرجان كان السينمائي السعودية تشارك بوفد كبير في مهرجان كان السينمائي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط