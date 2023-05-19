ممثل السودان في القمة العربية: إذا تخلت قوات الدعم السريع عن سلاحها سنعفو عنها
أكد السفير السوداني دفع الله الحاج أنه لا مجال للتشكيك بقدرة الجيش على هزيمة قوات التمرد.
أعلن السفير دفع الله الحاج، مبعوث رئيس المجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن التحول الديمقراطي هو المطلب الرئيسي للثورة السودانية.
وقال إن قوات الدعم السريع إذا وضعت السلاح، سيتم العفو عنها ودمجها في الجيش. وأكد أنه لا مجال في التشكيك بقدرة الجيش على هزيمة قوات التمرد.
ممثل #السودان: إذا تخلت قوات #الدعم_السريع عن سلاحها سنعفو عنها#العربية pic.twitter.com/l6jBjsclYM— العربية (@AlArabiya) May 19, 2023
وذكر أن قوات الدعم السريع تسللت داخل الأحياء السكنية واحتجزت النساء والأطفال دروعا بشرية في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية.
وأفاد أن قوات الدعم السريع اعتدت على الممثليات الدبلوماسية في السودان.
وأعرب عن قلقه من غض المجتمع الدولي الطرف عن انتهاكات قوات الدعم السريع.
وأوضح أن السودان سيتجاوز هذه المحنة بمساندة الجامعة العربية التي رفضت التدخل الأجنبي في شؤون السودان.
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