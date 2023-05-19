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ممثل البرهان
القمة العربية

ممثل السودان في القمة العربية: إذا تخلت قوات الدعم السريع عن سلاحها سنعفو عنها

أكد السفير السوداني دفع الله الحاج أنه لا مجال للتشكيك بقدرة الجيش على هزيمة قوات التمرد.

قناة العربية
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أعلن السفير دفع الله الحاج، مبعوث رئيس المجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن التحول الديمقراطي هو المطلب الرئيسي للثورة السودانية.

وقال إن قوات الدعم السريع إذا وضعت السلاح، سيتم العفو عنها ودمجها في الجيش. وأكد أنه لا مجال في التشكيك بقدرة الجيش على هزيمة قوات التمرد.

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وذكر أن قوات الدعم السريع تسللت داخل الأحياء السكنية واحتجزت النساء والأطفال دروعا بشرية في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية.

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وأفاد أن قوات الدعم السريع اعتدت على الممثليات الدبلوماسية في السودان.

وأعرب عن قلقه من غض المجتمع الدولي الطرف عن انتهاكات قوات الدعم السريع.

وأوضح أن السودان سيتجاوز هذه المحنة بمساندة الجامعة العربية التي رفضت التدخل الأجنبي في شؤون السودان.

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