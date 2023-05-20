غارات جوية وقصف متبادل في الخرطوم.. ومعارك عنيفة في دارفور

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Soldiers of the Sudanese army stand near their vehicle on a road blocked with bricks in Khartoum on May 20, 2023, as violence between two rival generals continues. Sudan's de facto leader Abdel Fattah al-Burhan sacked his deputy-turned-rival Mohamed Hamdan Daglo, as forces loyal to the feuding generals pressed on with fighting in both Khartoum and Darfur. (Photo by AFP / ) RELATED CONTENT PHOTOS sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - india - conflict - aid sudan - conflict A man walks past a shuttered petrol station in Wad Madani, the capital of the Al-Jazirah state in east-central Sudan, on May 18, 2023. sudan - conflict sudan - conflict sudan - india - conflict - aid sudan - india - conflict - aid An Indian soldier looks on as humanitarian aid packages provided by India to Sudan are unloaded off of an Indian Air Force military transport aircraft on the tarmac at Port Sudan airport on May 18, 2023. sudan - india - conflict - aid sudan - india - conflict - aid sudan - india - conflict - aid sudan - india - conflict - aid sudan - india - conflict - aid sudan - india - conflict - aid sudan - india - conflict - aid sudan - india - conflict - aid topshot - sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict Smoke billows in the distance in Khartoum amid ongoing fighting between the forces of two rival generals, on May 18, 2023. sudan - conflict - burhan topshot - sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict - protest topshot - sudan - conflict - protest sudan - conflict - protest sudan - conflict - protest sudan - conflict - protest sudan - conflict - protest topshot - sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict correction - sudan - conflict - daily life correction - sudan - conflict - daily life correction - sudan - conflict - daily life correction - sudan - conflict - daily life correction - sudan - conflict - daily life correction - sudan - conflict - daily life correction - sudan - conflict - daily life correction - sudan - conflict - daily life correction - sudan - conflict - daily life correction - sudan - conflict - daily life correction - sudan - conflict - daily life correction - sudan - conflict - daily life sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict Smoke rises above buildings in Khartoum, as violence between two rival Sudanese generals continues, on May 17, 2023. sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict topshot - sudan - conflict sudan - conflict topshot - sudan - conflict topshot - sudan - conflict topshot - sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict
جنود من الجيش السوداني في شوارع الخرطوم السبت
السودان

غارات جوية وقصف متبادل في الخرطوم.. ومعارك عنيفة في دارفور

من بين المناطق التي تعرّضت لهجمات السبت تلك المحيطة بمبنى التلفزيون الرسمي في أم درمان

العربية.نت
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شهدت الخرطوم، السبت، غارات جوية وقصفاً مدفعياً متبادلاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، كما تعرّضت السفارة القطرية في العاصمة السودانية لهجوم.

وأفاد سكان الخرطوم بأن العاصمة شهدت معارك عنيفة على الرغم من المناشدات الدولية لإرساء هدنة إنسانية.

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وقال شهود عيان إن من بين المناطق التي تعرّضت لهجمات تلك المحيطة بمبنى التلفزيون الرسمي في أم درمان.

دخان المعارك فوق الخرطوم السبت
دخان المعارك فوق الخرطوم السبت

ويشهد السودان نزاعاً منذ 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأوقعت المعارك منذ اندلاعها قرابة ألف قتيل غالبيتهم من المدنيين، ودفعت أكثر من مليون سوداني إلى النزوح أو اللجوء إلى بلدان مجاورة.

وتحذّر الأمم المتحدة من وضع إنساني سريع التدهور في ثالث أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة، علماً بأن ثلث السكان كانوا يعتمدون على المساعدات حتى قبل اندلاع القتال الحالي.

مالك عقار مصمم على إيقاف الحرب

والجمعة، أقال قائد الجيش عبدالفتاح البرهان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) من منصبه كنائب لرئيس مجلس السيادة، وقرر تعيين مالك عقار في المنصب.

وأعلن في بيان أصدره السبت، أنه مصمّم على السعي إلى "إيقاف هذه الحرب" والدفع باتّجاه مفاوضات.

وتوجّه مباشرة إلى دقلو بالقول: "لا بديل لاستقرار السودان إلا عبر جيش مهني واحد وموحد، يراعي التعددية السودانية".

ويعد دمج قوات الدعم السريع في الجيش نقطة الخلاف الأساسية بين دقلو والبرهان.

اقتحام السفارة القطرية

والسبت، تعرّضت السفارة القطرية لهجوم دانته الدوحة. وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية "تدين دولة قطر بأشد العبارات قيام قوات مسلّحة غير نظامية باقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم".

وتابعت الوزارة "تم إجلاء طاقم السفارة سابقا ولم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء".

وجدّدت الخارجية القطرية الدعوة إلى "وقف القتال في السودان فوراً، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال".

ولم تتّهم قطر مباشرة قوات الدعم السريع بالهجوم، لكن بياناً أصدرته الخارجية السودانية اتّهم قوات دقلو "بالهجوم على مقر السفارة القطرية بالخرطوم والعبث بمحتوياتها وتخريب الأثاث وسرقة المقتنيات وأجهزة الحاسوب والسيارات بدون مراعاة للأعراف والقوانين الدولية المعنية بحرمة وحماية الدبلوماسيين ومقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية".

دخان المعارك فوق الخرطوم الجمعة
دخان المعارك فوق الخرطوم الجمعة

العنف في دارفور

من هو مالك عقار الذي خلف حميدتي في منصب نائب أول البرهان؟ السودان السودان من هو مالك عقار الذي خلف حميدتي في منصب نائب أول البرهان؟

ومنذ اندلاع الحرب باءت بالفشل جهود عدة لإرساء هدنة دائمة، علماً بأن ممثلين للطرفين يجرون محادثات في جدة.

ولدى سؤاله عن تلك المحادثات قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الجمعة، إن التركيز منصب على التوصل إلى هدنة تتيح للمدنيين السودانيين التقاط أنفاسهم.

وعلى الرغم من أن المعارك الكبرى تتركز في الخرطوم، اتّسع نطاق أعمال العنف إلى إقليم دارفور في غرب البلاد حيث جذور قوات الدعم السريع.

وفي نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، وقعت معارك عنيفة خلال الساعات الـ48 الأخيرة، أسفرت عن سقوط 22 قتيلاً، وفقاً لنقابة المحامين السودانيين.

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