نداء أممي: على طرفي النزاع بالسودان السماح بإيصال المساعدات

رحب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث اليوم الأحد بالإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في السودان.

توصيل المساعدات بطريقة آمنة

وقال غريفيث عبر حسابه على تويتر إن على الأطراف المتحاربة في السودان السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة واستعادة الخدمات الأساسية.

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وأضاف أن الأمم المتحدة ستواصل مع شركائها القيام بكل ما في وسعهم لتقديم المساعدات الإنسانية للسودان.

الآلية الثلاثية ترحب

كما رحبت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بإعلان وقف إطلاق النار المؤقت.

وقالت الآلية في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان إن احترام وقف إطلاق النار أمر "حاسم" لتسهيل إيصال المساعدات إلى أكثر من 25 مليون سوداني في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.

دعم التنفيذ الفعال

وأضافت الآلية أنها على أهبة الاستعداد لدعم التنفيذ الفعال لوقف إطلاق النار والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء القتال بسرعة في السودان.

كما دعت المجتمع الدولي بأسره والجهات الفاعلة الإنسانية إلى توحيد جهودها بشكل عاجل لدعم الشعب السوداني خلال هذه الأوقات الحرجة.

اتفاق على هدنة لـ7 أيام

وأعلنت السعودية والولايات المتحدة في وقت مبكر اليوم توقيع ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام.

يذكر أن السودان انزلق إلى هاوية الاقتتال المباشر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان الماضي، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي لتشكيل حكومة مدنية.