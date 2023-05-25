بعد فيديو المظلات.. طيار سوداني يروي كيف سقطت طائرته

في خضم البلبلة التي لفّت سقوط طائرة تابعة للجيش السوداني أمس في أم درمان، ووسط تبادل الاتهامات بين القوات المسلحة والدعم السريع، الذي زعم أنه أسر الطيارين، ظهر فيديو جديد لأحد الطيارين.

النقيب طيار الزين محمد الزين غبوش أحد قادة الطائرة الحربية التي سقطت في مدينة أم درمان أمس، يؤكد أن الطائرة سقطت بعد تعرضها لعطل فني. pic.twitter.com/4WwAQdHMBP — Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) May 25, 2023

فقد انتشر خلال الساعات الماضية مقطع مصور لنقيب طيار الزين محمد الزين غبوش، أحد قادة الطائرة الحربية التي سقطت في مدينة أم درمان، أكد فيه أنه بخير وبصحة جيدة.

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كما أوضح في معرض حديثه من داخل أحد المستشفيات حيث يعالج على ما يبدو، أن الطائرة تعرضت لعطل فني، إلا أنه تمكن وزميله من التعامل معها وفقاً للإجراءات المرعية.

قفز بالمظلات

وتنفي رواية الطيار هذه، إعلان الدعم السريع أنها أسقطت الطائرة المذكورة أمس وأسرت الطيارين.

وكان شهود عيان في أم درمان أفادوا أمس بأن طائرة مقاتلة تابعة للجيش أُسقطت، فيما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر الحادث، فضلا عن مشاهد للطيارين يقفزان بالمظلات.

إلا أن الجيش عاد وأوضح لاحقاً في بيان أن عطلاً فنياً أصاب محرك الطائرة، مضيفاً أن الطيارين تمكنا من مغادرتها بسلام.

في حين زعمت قوات الدعم السريع أنها أسقطتها.

ومنذ بداية الصراع بين القوتين العسكريتين الأكبر في البلاد، منتصف الشهر الماضي، والطرفان يتبادلان الاتهامات في حرب بيانات لم تهدأ رغم الهدنة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي في جدة، ودخلت حيز التنفيذ ليل الاثنين- الثلاثاء.