دارفور تغلي.. الجيش يصد هجوماً في الفاشر ويفك حصار زالنجي

مع تجدد الاشتباكات في إقليم دارفور غرب السودان بين الجيش والدعم السريع، خلال اليومين الماضيين، أفادت مصادر للعربية/الحدث اليوم السبت بأن الجيش صد هجوماً للدعم السريع على مدينة الفاشر (ولاية شمال دارفور).

كما أكدت المصادر عينها أن القوات المسلحة تمكنت من فك حصار زالنجي بوسط دارفور.

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وكانت الاشتباكات تجددت أمس بين الطرفين في شمال ووسط دارفور، غرب البلاد.

فك الحصار

وأفاد مراسل العربية/الحدث بأن الجيش بسط سيطرته على مدينة زالنجي وسط الإقليم الذي عانى لسنوات سابقا من ويلات الاقتتال، بعد حصارها لمدة أسبوع من قبل الدعم السريع.

يشار إلى أن إقليم دارفور الشاسع الذي تسكنه قبائل عدة عربية وإفريقية، والمشهور بالزراعة، وتعادل مساحته فرنسا تقريبا، يزخر بذكريات أليمة من الحرب الأهلية الطاحنة التي امتدت سنوات، مخلفة آلاف القتلى فضلا عن مجازر كبرى بين القبائل، قبل عقدين من الزمن.

فقد اندلع الصراع فيه عام 2003 حينما وقفت مجموعة من المتمردين في وجه القوات الحكومية المدعومة من ميليشيات الجنجويد التي اشتهرت في حينه بامتطاء الخيل، وأدت أعمال العنف لمقتل نحو 300 ألف شخص، وتشريد الملايين.

ورغم اتفاقيات السلام العديدة، فإن التوتر لا يزال مستمراً منذ ذلك الوقت، كالجمر تحت الرماد، ينتظر شرارة لإيقاظه. وقد تصاعد العنف بالفعل خلال العامين المنصرمين بشكل متقطع قبل أن يهدأ نسبياً، ليعود إلى الاشتعال ثانية.

كما أجج الاقتتال الذي تفجر بين الجيش والدعم السريع منتصف الشهر الماضي (15 أبريل)، المخاوف من أن ينزلق هذا الإقليم مجددا في أتون الحرب الأهلية والقبلية.