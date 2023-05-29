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Smoke billows in Sudan's capital Khartoum on May 27, 2023, five days into a one-week ceasefire. (Photo by AFP)
دخان المعارك فوق الخرطوم هذا الأسبوع رغم الهدنة (أرشيفية)
السودان

السودان.. اشتباكات كثيفة في الخرطوم قبيل انتهاء الهدنة

كل من الجيش وقوات الدعم السريع قالا إنهما يفكران في تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينتهي في الساعة 09:45 مساء اليوم

العربية.نت
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قال سكان إنهم سمعوا دوي اشتباكات كثيفة ومتواصلة، اليوم الاثنين، في أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم قبل ساعات من انتهاء اتفاق الهدنة الهش، الذي وفر بعض الهدوء في الصراع المستمر منذ ستة أسابيع، لكنه أتاح وصول القليل فقط من المساعدات الإنسانية.

واستمرت الاشتباكات من أمس الأحد وحتى اليوم في جنوب وغرب أم درمان، إحدى المدن الثلاث المتجاورة التي تشكل ولاية الخرطوم. كما قال سكان في جنوب الخرطوم على الضفة الأخرى لنهر النيل إن هناك اشتباكات وقعت في وقت متأخر من مساء الأحد.

التوقيع على اتفاق وقف النار بالسودان في جدة (من حساب وزارة الخارجية السعودية على تويتر )
التوقيع على اتفاق وقف النار بالسودان في جدة (من حساب وزارة الخارجية السعودية على تويتر )
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واندلع الصراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، مما أسفر عن مقتل المئات وفرار ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم.

وقال الجانبان إنهما يفكران في تمديد اتفاق وقف إطلاق نار مدته أسبوع أبرم بوساطة السعودية والولايات المتحدة، بهدف السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية والذي ينتهي في الساعة 09:45 مساء اليوم.

وقالت المملكة والولايات المتحدة، أمس الأحد، إن كلاً من الجيش وقوات الدعم السريع انتهك الهدنة مراراً وعرقل وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.

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