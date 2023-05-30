البرهان: سنستخدم القوة المميتة إذا أصر الدعم السريع

بعد الاتفاق بين طرفي النزاع في السودان على تمديد الهدنة السابقة، أكد قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، الموافقة على وقف النار لإيصال المساعدات للمحتاجين.

وقال البرهان، الثلاثاء، أثناء جولة لتفقد الجنود في العاصمة الخرطوم: "لم نستخدم حتى الآن القوة المميتة أو المفرطة، وإذا أصر الدعم السريع سنضطر لاستخدامها".

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كما أوضح أن "قواتنا الرئيسية لا تزال موجودة على الأرض، عكس ما يقال في الإعلام".

كذلك أكد أن الجيش يسيطر على جميع المواقع العسكرية في البلاد بشكل كامل.

ثاني ظهور عام

يشار إلى أن هذا ثاني ظهور عام للبرهان منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الفائت.

فقد نشر الجيش في 17 مايو الحالي، مقاطع مصورة تظهر البرهان وهو يتفقد جنوداً داخل مقر القيادة العامة في الخرطوم.