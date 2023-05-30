فرنسا ترحب بتمديد وقف النار في السودان لـ 5 أيام

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، ترحيب باريس بتمديد وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام اعتبارا من يوم 29 مايو.

وأعربت باريس عن أسفها للانتهاكات التي ارتكبها الطرفان خلال الفترة الماضية، مشددة على ضرورة التزام الطرفين بضمان احترام الاتفاق الموقع في جدة حول وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

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تمديد الهدنة

وكانت السعودية والولايات المتحدة، قد أعلنتا، أمس الاثنين، أن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفقا في جدة على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان مشترك للرياض وواشنطن، باعتبارهما الجانبين الميسرين للمفاوضات بين طرفي الصراع السوداني، القول إن الطرفين اتفقا على "مناقشة وقف إطلاق نار طويل الأمد قد يستلزم إخلاء القوات من المناطق الحضرية، بما في ذلك منازل المدنيين".

وأضاف أن ذلك يستلزم أيضا "إزالة المزيد من العوائق أمام حرية تنقل المدنيين والمساعدات الإنسانية، وتمكين الموظفين الحكوميين من استئناف واجباتهم المعتادة".

إدانة خرق الهدنة

وأدان المشترك "استمرار الضربات الجوية والهجمات والتحركات المحظورة"، وحث طرفي الصراع على "احترام التزاماتهما بالامتناع عن تلك الأعمال" خلال فترة التمديد الجديدة.

كما أكد البيان أنه "لا يزال يتعين على الطرفين التقيد بالتزاماتهما بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد المبرمة في 20 مايو، وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان".

تسليم المساعدات

فيما أشار إلى أن الطرفين أكدا أيضا عزمهما استخدام التمديد لمدة خمسة أيام "لتنفيذ أحكام وقف إطلاق النار الأول التي لم تتحقق بالكامل، بما في ذلك تسليم المزيد من المساعدات الإنسانية، وتسهيل إصلاح الخدمات الأساسية، وإخلاء الجهات المسلحة من المستشفيات".

واندلع الصراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، ما أسفر عن مقتل المئات وفرار ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم.