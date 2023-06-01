اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عبد الفتاح البرهان خلال لقائه قوات الجيش في الخرطوم - أرشيفية
السودان

الجيش السوداني: علقنا مشاركتنا ولم ننسحب من مفاوضات جدة

وفد الجيش السوداني يشترط تنفيذ قوات الدعم السريع بنود اتفاق الهدنة كاملة لاستئناف المفاوضات

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نفى مهند عجبنا، الوزير المفوض القائم بأعمال السفير السوداني في السعودية، انسحاب وفد الجيش السوداني من المفاوضات، مؤكداً أنه علق مشاركته فقط.

وأكد أن وفد التفاوض عن الجيش السوداني مازال موجودًا في جدة، حيث تُبذل حاليًا جهود ووساطات من قبل مُيسري عملية التفاوض من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لاستئناف التفاوض، لافتا إلى أن وفد الجيش السوداني يشترط تنفيذ قوات الدعم السريع بنود اتفاق الهدنة كاملة لاستئناف المفاوضات.

مادة اعلانية

وقال القائم بأعمال السفارة السودانية في المملكة، إن تعليق وفد الجيش مشاركته في عملية التفاوض جاء لتسجيل موقف احتجاجي على تكرار الانتهاكات للبند الخاص بالانسحاب من المستشفيات والمرافق الحكومية والمنشآت المدنية.

وبينما أكد عجبنا التزام الجيش السوداني بالهدنة فإنه شدد على أن هذا الالتزام لا يمنع قوات الجيش من الرد على انتهاكات الدعم السريع.

وفي السياق، وصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض، جون كيربي، انسحاب أحد أطراف الصراع في السودان من مفاوضات الهدنة بالأمر المؤسف.

وأضاف جون كيربي، القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، يجب أن يتوقف، والمساعدات يجب أن تصل.

حتى 15 يونيو.. السودان يمدد حظر الطيران المدني في البلاد العرب والعالم السودان حتى 15 يونيو.. السودان يمدد حظر الطيران المدني في البلاد

وفي السياق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأمر متروك لمجلس الأمن ليقرر ما إذا كان يؤيد استمرار البعثة الأممية في السودان لفترة أخرى أو ما إذا كان قد حان الوقت لإنهاء عملها. غوتيريش أضاف في بيان أنه أكد لمجلس الأمن مجددا ثقته الكاملة في الممثل الخاص للأمين العام إلى السودان فولكر بيرتيس.

وكان غوتيريش قال يوم الجمعة الماضي، إنه يشعر بالصدمة إزاء طلب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استبدال المبعوث الأممي بيرتس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيلون ماسك يلتقي وزير الخارجية الصيني لتهدئة الأجواء بين واشنطن وبكين إيلون ماسك يلتقي وزير الخارجية الصيني لتهدئة الأجواء بين واشنطن وبكين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط