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The headquarters of Sudan's Central Bureau of Statistics is pictured after it was burnt down on al-Sittin (sixty) road in the south of Khartoum on May 29, 2023. Gunfire rang out in the Sudanese capital on May 28, adding to truce violations which United States and Saudi mediators said hindered the delivery of desperately needed aid. In six weeks of urban warfare, more than 1,800 people have been killed, according to the Armed Conflict Location and Event Data Project. (Photo by AFP) RELATED CONTENT
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السودان

انتهاكات هدنة السودان.. اشتباكات متقطعة شمال أم درمان وجنوب بحري

السعودية وأميركا تؤكدان أنه بمجرد أن تتضح جدية طرفي الصراع سيكون هناك استعداد لمناقشة حل تفاوضي

العربية.نت
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في آخر التطورات الميدانية في السودان قال سكان وشهود عيان، إنه تم سماع دوي نيران مدفعية في شمال أم درمان، بالإضافة إلى إطلاق نار من حين إلى آخر في جنوب بحري، رغم هدنة من المفترض أن تستمر حتى مساء السبت.

وبحسب شهود عيان، تم سماع أصوات من مدفعيات ثقيلة من حولنا، مع اهتزاز بعض المنازل.

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وأعربت السعودية وأميركا عن قلقهما من الانتهاكات الجسيمة لوقف النار في السودان، كما أعلن بيان سعودي أميركي عن تعليق مفاوضات الهدنة بين الجيش السوداني والدعم السريع لعدم جدية الطرفين، وفق ما أشار البيان.

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وأكدت السعودية وأميركا أنه بمجرد أن تتضح جدية طرفي الصراع سيكون هناك استعداد لمناقشة حل تفاوضي.

وأشار البيان إلى أن الانتهاكات بالسودان أضرت بالمدنيين وبإيصال المساعدات لهم، وحثت السعودية وأميركا طرفي الصراع على الالتزام بجدية وقف النار.

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