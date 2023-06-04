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من دارفور (أرشيفية- فرانس برس)
دمار من دارفور
السودان

اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في دارفور تخلف 25 قتيلا

تسببت الحرب في عزل أكثر من 36 مدينة وبلدة سودانية في دارفور عن العالم بعد خروج شبكات الاتصال عن التغطية

قناة العربية
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تتواصل الحرب الطاحنة في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دون أي أفق للتسوية بعد فشل الطرفين في الالتزام بوقف إطلاق النار وتوقف مباحثات جدة.

وأفادت مصادر "العربية" أن اشتباكات دارت السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شمالي دارفور أدت إلى مقتل 25 شخصا.

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وكشفت مصادر عن وجود عدد من القناصة في المدينة وسط أبناء عن نية جماعات مسلحة السيطرة على مدينة الجنينة في إقليم دارفور.

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وبالتزامن، أشار مصادر سوادنية إلى معدل وفاة شخصين إلى 3 يوميا في مدينة الجنينة غرب ولاية دافور بسبب انهيار القطاع الصحي والأوضاع الانسانية الصعبة.

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كما استطلعت كاميرا "العربية" الأوضاع في منطقة أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم ورصدت أحوال المواطنين الصعبة وسط استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

هذا وتسببت الحرب في عزل أكثر من 36 مدينة وبلدية سودانية في دارفور عن العالم بعد خروج شبكات الاتصال عن التغطية.

وانقطع الاتصالات في عدد من المدن في ٳقليم دارفور، بعد خروج ولايات غرب ووسط دارفور بٲكملها عن تغطية الاتصالات بجانب مدن من ولايات ٲخرى، بحسب شهادات من مواطني دارفور.

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