الدعم السريع: أكدنا للسعودية التزامنا بمفاوضات جدة وإيصال المساعدات

أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الأحد، أنه أكد في اتصال مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دعمه لمنبر جدة والتزامه بإعلان حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

"تكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار"

وأضاف دقلو في بيان أنه ناقش مع وزير الخارجية السعودي الأوضاع في السودان وجهود الوساطة.

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كما أضاف "تبادلنا كذلك وجهات النظر حول آخر التطورات في البلاد، وأكدنا على أهمية التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة من أجل تحقيق الاستقرار في بلادنا".

تعليق محادثات جدة

وكانت كل من السعودية والولايات المتحدة أعلنتا في بيان مشترك مطلع الشهر الحالي (1 يونيو 2023)، تعليق محادثات جدة بين طرفي الصراع الدائر في السودان منذ منتصف أبريل الماضي، بسبب "الانتهاكات الجسيمة" المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الجيش والدعم السريع على السواء.

إلا أنهما أكدتا في الوقت عينه استعدادهما لاستئناف الحوار حال تنفيذ الطرفين "الخطوات اللازمة لبناء الثقة".

خرق 12هدنة

ومنذ اندلاع القتال الدامي بين المتصارعين في البلاد، منتصف أبريل الماضي، شهدت البلاد أكثر من 12 هدنة، إلا أنها خرقت جميعها، وسط تصاعد في أعداد القتلى وتنامي الاحتياجات الإنسانية.

ما دفع الرياض وواشنطن الشهر الماضي إلى رعاية محادثات بين ممثلين عن الجيش والدعم السريع في مدينة جدة بغية إفساح المجال للتوصل إلى هدنة دائمة تسهل وصول المساعدات الإنسانية وتحمي المدنيين، تمهيداً لإطلاق حوار سياسي في وقت لاحق يفضي إلى حل للأزمة السودانية.