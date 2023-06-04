الطيران يحلق في الخرطوم.. وقصف لمواقع الدعم السريع

للأسبوع الثامن على التوالي، يغرق السودان في أتون النزاع والقتال العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع.
فقد تواصلت الاشتباكات في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم، اليوم الأحد، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.
قصف من قاعدة كرري
كما أشار إلى أن اشتباكات تدور حالياً في شمالي مدينة الخرطوم بحري مع قصف جوي نفذه سلاح الجو على المدينة، مصحوبا بقصف مدفعي من قاعدة كرري ضد مواقع الدعم السريع.
فيما سمعت أصوات إطلاق نار ودوي أسلحة خفيفة ومتوسطة مع تحليق لطيران الاستطلاع والمروحيات في جنوب أمدرمان، التي تشهد انقطاعاً للتيار الكهربائي في عدة مناطق .
بالتزامن تتفاقم الأوضاع الإنسانية في العاصمة وسط استمرار المعارك والقيود الأمنية التي تعيق وصول المساعدات المختلفة.
إذ حذرت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إفريقيا أليونا سينينكو، في مقابلة سابقة مع العربية/الحدث من أن الوضع الإنساني في البلاد سيئ للغاية، لافتة إلى أن المدنيين يعانون الأمرين، مضيفة أن "هذه المعاناة مستمرة".
يشار إلى أن النزاع العسكري كان تفجر بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في 15 أبريل الماضي، ولم تفلح عشرات الهدن في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بل كانت تشهد العديد من الاختراقات والانتهاكات.
ولا يزال القتال مستمرا على رغم التحذيرات الأممية والدولية من كارثة إنسانية مقبلة، وصراع كبير قد تمتد نيرانه إلى دول الجوار، فضلا عن فرض واشنطن مؤخراً عقوبات على مسؤولين وشركات عائدة للطرفين.
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