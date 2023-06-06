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FILE - Sudan's Army chief Gen. Abdel-Fattah Burhan speaks following the signature of an initial deal aimed at ending a deep crisis caused by last year's military coup, in Khartoum, Sudan, Dec. 5, 2022. Four years ago, a popular uprising in Sudan helped depose long-time autocrat Omar al-Bashir. But in 2021, Gen. Abdel Fattah Burhan, who leads the Sudanese armed forces, and Gen. Mohammed Hamdan Dagalo, the head of a paramilitary group known as the Rapid Support Forces, jointly orchestrated a coup that derailed efforts to develop a civilian government. (AP Photo/Marwan Ali, File)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (أرشيفية)
السودان

السودان.. البرهان يؤكد ثقته في منبر جدة للوصول "لسلام مستدام"

قائد الجيش السوداني تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

العربية.نت
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أكد رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء "الثقة في منبر جدة" بما يقود لسلام مستدام.

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وقال مجلس السيادة في بيان إن البرهان أكد خلال الاتصال على ضرورة التزام قوات الدعم السريع بالخروج من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المواطنين وإجلاء الجرحى وفتح مسارات تقديم المساعدات الإنسانية "حتى يحقق منبر جدة نجاحه".

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وفي مطلع الأسبوع الجاري، دعت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للاتفاق على وقف إطلاق نار جديد وتنفيذه بشكل فعال بهدف وقف دائم للعمليات العسكرية.

وكان الوسيطان السعودي والأميركي قد أعلنا يوم الخميس الماضي تعليق مفاوضات وقف إطلاق النار في مدينة جدة بسبب ما وصفاه بالانتهاكات الجسيمة والمستمرة من الطرفين لتعهدات وقف إطلاق النار بالبلاد.

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