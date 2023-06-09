جيش السودان: ملتزمون بالهدنة لكن نحتفظ بحق الرد على أي خرق

بعد إعلان المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار جديد في كافة أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة، أكد الجيش السوداني التزامه بالهدنة.

غير أنه نوه في بيان اليوم الجمعة إلى احتفاظه بحق التعامل مع أي خروقات قد يرتكبها الدعم السريع خلال هذه الهدنة.

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وقف القصف وإيصال المساعدات

وتبدأ الهدنة اعتباراً من الساعة السادسة بتوقيت العاصمة الخرطوم من صباح غد السبت، وفق وزارة الخارجية السعودية.

كما سيلتزم طرفا الصراع في السودان، حسب الاتفاق، بوقف الهجمات والقصف المدفعي، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.

كذلك أكدت الرياض وواشنطن مشاركتهما الشعب السوداني حالة الإحباط جراء عدم الالتزام بالهدن السابقة، مضيفتين أنه "في حالة عدم التزام طرفي الصراع بالسودان بالهدنة سنضطر لتأجيل محادثات جدة".

أكثر من 1800 قتيل

يذكر أنه منذ اندلاع الصراع بين الجانبين في السودان يوم 15 أبريل الماضي، تتواصل المعارك بين الجيش والدعم السريع بلا أفق للحل.

فيما أسفر النزاع عن مقتل أكثر من 1800 شخص. إلا أن الأرقام الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، وفق ما أكدت عدة وكالات إغاثة ومنظمات دولية.

كما تسبب بنزوح زهاء مليوني شخص، بينهم أكثر من 476 ألفاً عبروا إلى دول مجاورة.

ولم يفِ طرفا القتال بتعهدات متكررة بوقف إطلاق النار يتيح للمدنيين الخروج من مناطق القتال أو توفير ممرات آمنة لإدخال مساعدات إغاثية.

وقبل أكثر من أسبوع انهار آخر اتفاق للتهدئة تم التوصل إليه بوساطة سعودية - أميركية على هامش مباحثات استضافتها مدينة جدة. فأعلنت الرياض وواشنطن تعليق المباحثات، لكنهما حضتا الطرفين على العودة إلى طاولة الحوار.