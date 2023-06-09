نائب البرهان: قواتنا متماسكة في كل مكان بالسودان

فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع للشهر الثاني في السودان، أكد نائب قائد الجيش الفريق أول شمس الدين كباشي أن القوات المسلحة متماسكة.

وظهر الكباشي في فيديو جديد اليوم الجمعة، مخاطباً عناصر من القوات المسلحة، قائلا إن "قوات الدعم السريع دمرت البلاد وحرقتها".

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كما أضاف أن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان يقود المعركة على الأرض، نافياً كل الشائعات والأنباء التي زعمت تصفيته، مؤكدا أنها مفبركة.

عاصفة الشائعات

وخلال الفترة الماضية تقاذف الفريقان المتصارعان الاتهامات، كما انتشرت الشائعات حول صحة قائدي القوتين العسكريتين الكبيرتين. ما دفع كلاً من البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى الظهور أحيانا في مقاطع مصورة بين الجنود من أجل دحضها.

يذكر أنه منذ اندلاع الصراع بين الجانبين يوم 15 أبريل الماضي، تتواصل المعارك بين الجيش والدعم السريع بلا أفق للحلّ.

فيما أسفر النزاع عن مقتل أكثر من 1800 شخص. إلا أن الأرقام الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب ما أكدت عدة وكالات إغاثة ومنظمات دولية.

كما تسبب بنزوح زهاء مليوني شخص، بينهم أكثر من 476 ألفا عبروا إلى دول مجاورة.

ولم يفِ طرفا القتال بتعهدات متكررة بوقف إطلاق النار يتيح للمدنيين الخروج من مناطق القتال أو توفير ممرات آمنة لإدخال مساعدات إغاثية.

وقبل أكثر من أسبوع انهار آخر اتفاق للتهدئة تمّ التوصل إليه بوساطة سعودية-أميركية على هامش مباحثات استضافتها مدينة جدة.

فأعلنت الرياض وواشنطن تعليق المباحثات، لكنهما حضتا الطرفين على العودة إلى طاولة الحوار.