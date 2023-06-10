البرهان: نحن مع أي حل ينهي الحرب

فيما تعيش الخرطوم هدوء حذرا مع دخول الهدنة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع حيز التنفيذ، أكد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أنه يؤيد أي حل ينهي حرب الميليشيات، وفق تعبيره.

وقال خلال اتصال مع رئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس جزر القمر، غزالي عثماني، اليوم السبت، إن القوات المسلحة تؤيد أي حل ينهي حرب الميليشيات بمعاونة المرتزقة الأجانب، في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو.

هدوء حذر بالخرطوم

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متابعة الخروقات

كما اعتبر أن سبب فشل الهدن السابقة يعود إلى عدم وجود آليات ملزمة لمتابعة خروقات الدعم السريع، حسب قوله.

إلى ذلك، اتهم قوات الدعم بعدم الالتزام بإخلاء منازل المواطنين والمستشفيات ومراكز الخدمات والمرافق العامة.

كذلك تطرق خلال الاتصال للجهود المبذولة عبر منبر جدة لحل الأزمة في البلاد، رغم فشل جميع الهدن السابقة.

هدنة الـ24 ساعة

وكانت كل من الرياض وواشنطن الراعيتين للحوار بين ممثلي الطرفين في مفاوضات جدة، أعلنتا أمس الجمعة في بيان مشترك موافقة الجيش وقوات الدعم على "اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح 10 حزيران/يونيو 2023 (الرابعة فجرا ت.غ)".

كما أكدتا أن الاتفاق الجديد هدفه "وصول المساعدات الإنسانية وكسر حالة العنف والمساهمة في تعزيز تدابير بناء الثقة بين الطرفين، مما يسمح باستئناف مباحثات جدة".

إلا أنهما حذّرتا من أنه "في حال عدم التزام الطرفين بوقف النار، فسيضطر المسيّران إلى تأجيل محادثات جدة".

يذكر أنه منذ اندلاع النزاع في 15 نيسان/أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، أبرم الجانبان نحو 13 اتفاقا لوقف النار، خرقت أغلبها خلال الساعات الأولى من سريانها.

فيما نزح الآلاف من مناطق الاشتباكات، وسط شح في المواد الغذائية والماء، وانقطاع للكهرباء، وصعوبة في توصيل المساعدات الإنسانية من قبل منظمات الإغاثة، بسبب الأوضاع الأمنية، وإغلاق المطارات لاسيما في العاصمة الخرطوم.