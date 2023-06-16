أطفال السودان في خطر.. اليونيسيف: نزوح أكثر من مليون طفل بشهرين

تسبب الصراع الدائر في السودان منذ شهرين بين الجيش وقوات الدعم السريع، في نزوح أكثر من مليون طفل، فضلا عن مقتل المئات، حسب ما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وقالت المنظمة في بيان إن "أكثر من مليون طفل أصبحوا نازحين حتى الآن جراء شهرين من النزاع في السودان"، كما أفادت أنها تلقت تقارير موثوقة تفيد بمقتل أكثر من 330 طفلا، وإصابة أكثر من 1900 طفل حتى 6 يونيو /حزيران، وهنالك العديد غيرهم في خطر كبير".

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مأساة إنسانية

وأضاف البيان الصادر في وقت متأخر مساء أمس الخميس "يتعذر الوصول إلى الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، مما يترك أكثر من 13 مليون طفل في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، المياه والصحة والتغذية والحماية".

وأشارت المنظمة إلى أن الوضع في إقليم دارفور "يشكل مصدر قلق خاص".

وأوضحت أن "انقطاع الاتصالات المستمر وقيود الوصول لهم يعني أن المعلومات الموثقة حول الوضع محدودة، ولكن يُقدر أن حوالي 5.6 مليون طفل يعيشون في ولايات دارفور الخمس، ومن المقدر أن نحو 270 ألف طفل نزحوا حديثا بسبب القتال حتى الآن هناك.

ودعت اليونيسف إلى توفير 838 مليون دولار للتعامل مع الأزمة، بزيادة قدرها 253 مليون دولار منذ بدء النزاع في أبريل /نيسان الماضي، محذرة من أنه "بدون التزامات تمويل فورية لن يكون بإمكان الاستجابة أن تستمر في جميع أنحاء السودان، بما في ذلك دارفور، والتوسع بها لتلبية الاحتياجات العاجلة المنقذة للحياة".