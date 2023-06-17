نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: إنهاء الحرب يتطلب توحيد الجيش

أكد نائبُ رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أن الوضع في السودان كارثي مشيرا إلى أن الخرطوم تعاني من دمارٍ كامل غيّر ملامحَها.

وشدد عقار على أن توحيد الجيش هو السبيل الوحيدة لإنهاء الحرب.

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار: لا بدّ للحرب أن تنتهي بأن يكون لـ #السودان جيش واحد مُتمكّن ويُدار تحت رئاسة أركان واحدة#الحدث pic.twitter.com/O8STdACODr — ا لـحـدث (@AlHadath) June 17, 2023

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واعتبر نائبُ رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أن قوات الدعم السريع تقاتل لكسب المعارك، أما الجيش فيقاتل لكسب الحرب، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستكسب الحرب في نهاية الأمر، على حد قوله.

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار: الوضع الإنساني كارثي.. و #السودان مريض لكنه لم يمت وسيتعافى#الحدث pic.twitter.com/dObyJzAo3u — ا لـحـدث (@AlHadath) June 17, 2023

تتواصل الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم بين طرفي النزاع منذ نحو ثلاثة أشهر، بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ونفت مصادر الحكومة السودانية أي معلومات عن هدنة جديدة مع قوات الدعم السريع. ويأتي نفي الحكومة السودانية بعد ورود أنباء عن احتمالية اتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على هدنة خلال الأيام المقبلة.

وكانت صور بالأقمار الاصطناعية أظهرت حجم الضرر الذي لحق بالعديد من المرافق الحيوية بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دافور.

وأبرزت الصور لقطات لأجزاء من المدينة قبل الحرب، وإلى جانبها صور تظهر الدمار الذي لحقها بعد أسابيع من اندلاع المعارك.