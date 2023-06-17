اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مالك عقار
السودان

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: إنهاء الحرب يتطلب توحيد الجيش

مالك عقار يقول إن الخرطوم مدمرة بالكامل

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد نائبُ رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أن الوضع في السودان كارثي مشيرا إلى أن الخرطوم تعاني من دمارٍ كامل غيّر ملامحَها.

وشدد عقار على أن توحيد الجيش هو السبيل الوحيدة لإنهاء الحرب.

مادة اعلانية

واعتبر نائبُ رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أن قوات الدعم السريع تقاتل لكسب المعارك، أما الجيش فيقاتل لكسب الحرب، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستكسب الحرب في نهاية الأمر، على حد قوله.

تتواصل الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم بين طرفي النزاع منذ نحو ثلاثة أشهر، بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ونفت مصادر الحكومة السودانية أي معلومات عن هدنة جديدة مع قوات الدعم السريع. ويأتي نفي الحكومة السودانية بعد ورود أنباء عن احتمالية اتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على هدنة خلال الأيام المقبلة.

نزاع السودان يدخل شهره الثالث.. إدانات دولية وتحذير من "جرائم ضد الإنسانية" السودان السودان نزاع السودان يدخل شهره الثالث.. إدانات دولية وتحذير من "جرائم ضد الإنسانية"

وكانت صور بالأقمار الاصطناعية أظهرت حجم الضرر الذي لحق بالعديد من المرافق الحيوية بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دافور.

وأبرزت الصور لقطات لأجزاء من المدينة قبل الحرب، وإلى جانبها صور تظهر الدمار الذي لحقها بعد أسابيع من اندلاع المعارك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خبراء يحذرون: الذكاء الاصطناعي قد يؤدي لانقراض البشر خبراء يحذرون: الذكاء الاصطناعي قد يؤدي لانقراض البشر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط