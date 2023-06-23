القتال مستمر.. وهلع من انتشار الأوبئة في السودان

مع تواصل الاشتباكات في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، تصاعدت التحذيرات من انتشار الأوبئة، وسط تقطع سبل إيصال المساعدات الطبية، وتعطل المرافق الصحية منذ نحو شهرين لاسيما في الخرطوم ودارفور.

فقد أكد عطية عبدالله عطية، سكرتير نقابة الأطباء السودانية لـ العربية/الحدث اليوم الجمعة أن الوضع الصحي كارثي.

كارثة طبية !

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ونبه من استهداف الأطقم الطبية والمشافي ونقص الإمدادات.

تحذير من الآتي

كما أكد أن النقابة تتخوف من انتشار الأوبئة في المرحلة المقبلة بسبب الوضع الصحي الهش.

بالتزامن أفادت مصادر العربية/الحدث بتجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم في الأُبيض بولاية شمال كردفان.

وكانت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إليونا سينينكو، أكدت أمس الخميس، أن وضع الرعاية الصحية في البلاد "كارثي"، وسط نقص في إمدادات الكهرباء والمياه النظيفة، ما يزيد من خطر انتشار الأمراض والأوبئة، خصوصًا مع بدء موسم الأمطار.

كما أكدت أن 20% فقط من المؤسسات الطبية مازالت تعمل حاليا، بعد مرور أكثر من شهرين على القتال العنيف الذي اندلع بين القوتين العسكريتين السودانيتين.

يشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة أيضا حذرت مرارا في السابق من انهيار النظام الصحي في السودان رغم جهود المنظمات الإنسانية والطواقم الطبية في احتواء تداعيات الأزمة

وغرق السودان الذي كان يعد أصلاً قبل النزاع، من ضمن أفقر الدول في العالم، منذ منتصف أبريل الماضي، في أتون قتال مرير في العاصمة الخرطوم امتدت شرارته إلى إقليم دارفور الذي يرزح تحت ذكريات أليمة من حرب دامية شهدها على مدى سنوات.

فيما لم تصمد عشرات الهدن التي أعلن عنها سابقا بين الطرفين، وسرعان ما كان يتم اختراقها من الطرفين وسط تبادل للاتهامات.