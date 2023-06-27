الترويكا تبحث تنسيق الضغط الدولي لوقف القتال في السودان

بحثت دول الترويكا حول السودان (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) ضرورة تنسيق الضغط الدولي من أجل وقف القتال في السودان وحماية المدنيين.

وأفاد بيان للترويكا، اليوم الثلاثاء، بأن الدول الثلاث، التي اجتمع مبعوثوها في 21 و22 يونيو، تدعو الجيش السوداني والدعم السريع إلى "السيطرة على قواتهما وضمان احترام حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين".

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كما أعرب مبعوثو الدول الثلاث خلال الاجتماع عن "قلقهم الشديد من تصاعد القتال في ولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق"، وحثوا "قادة الحركات المسلحة في البلاد على البقاء خارج القتال ودعم السلام وإنهاء النزاع عن طريق التفاوض".

اشتباكات متفرقة

يشار إلى أنه بعد اشتباكات متفرقة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، عاد الهدوء إلى العاصمة السودانية، التي تستعد لاستقبال عيد الأضحى بظروف مأساوية.

فقد شهدت الخرطوم اليوم حالة من الهدوء الحذر بعد إعلان قوات الدعم السريع هُدنة من طرف واحد. وأفاد مراسل "العربية/الحدث" بأن مناطق شرق وغرب وجنوب العاصمة شهدت هدوءاً حذراً بعد عدة اشتباكات توزعت بالأمس على عدة أحياء خاصة بُري وشرق النيل والأزهري.

وكان شهود عيان أكدوا سابقاً لـ"العربية/الحدث" سماع أصوات انفجارات قوية ليلاً، وإطلاق كثيف للأعيرة النارية في شرق الخرطوم بعد فترة من إعلان الدعم السريع هدنة لمدة يومين من جانب واحد، اليوم وغداً بمناسبة عيد الأضحى، بعدما تأجلت المفاوضات التي انطلقت بين الجانبين، منذ مايو الماضي، في جدة، بوساطة أميركية سعودية.

عشرات الهدن

يذكر أنه منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل الماضي، أعلن عن عشرات الهدن، إلا أن جميعها لم تصمد، وكانت تخترق في الساعات الأولى لسريانها.

فيما تسببت الحرب في أزمة إنسانية كبيرة أدت إلى نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص، عبر نحو 600 ألف منهم الحدود إلى البلدان المجاورة. وتوجه معظمهم شمالاً إلى مصر أو غرباً إلى تشاد حيث التمس اللاجئون ملاذاً آمناً من الاشتباكات في العاصمة الخرطوم، أو الهجمات عرقية الدوافع في منطقة دارفور.