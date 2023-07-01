طلعات جوية للجيش بالخرطوم.. واشتباكات في محيط "سلاح المدرعات"
خروج مستشفى في مدينة بحري عن الخدمة بشكل كامل بعد مقتل فرد من الطاقم.. وقوات الدعم السريع تنفي مسؤوليتها
تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم السبت، في محيط مقر "سلاح المدرعات" بالعاصمة الخرطوم، باستخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة.
وبحسب شهود عيان، فقد صدّ الجيش هجوماً واسعاً لقوات الدعم السريع من محورين، استمرّ لعدة ساعات استهدف "سلاح المدرعات" جنوب الخرطوم.
الصحفي شهدي نادر : طيران الجيش السوداني استهدف صباح اليوم مواقع وتمركزات #الدعم_السريع جنوب #الخرطوم #الحدث pic.twitter.com/QJUYDCvHde— ا لـحـدث (@AlHadath) July 1, 2023
يذكر أن "سلاح المدرعات" من القواعد الاستراتيجية المهمة للجيش في العاصمة الخرطوم.
هذا وأفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" بأن طيران الجيش السوداني نفذ طلعات استطلاع جوي في مدينتي الخرطوم وأم درمان اليوم، في الوقت الذي أطلقت فيه قوات الدعم السريع المضادات الأرضية.
الصحفي عمار أبو شيبة : عودة تحليق طيران الجيش السوداني في شرق وجنوب #الخرطوم #الحدث pic.twitter.com/bqfDze1Vh3— ا لـحـدث (@AlHadath) July 1, 2023
في سياق آخر، أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن مقتل اختصاصي مختبر ووقوع اعتداء موسع على مستشفى الشهداء بالدروشاب وخروجه عن الخدمة.
وبحسب شهود عيان فقد اعتدت قوة تتبع لقوات الدعم السريع على هذا المستشفى الواقع شمال مدينة بحري. لكن قوات الدعم السريع نفت من جهتها اقتحام المستشفى والتعدي على الأطباء به.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان إن ما نشرته بعض الجهات من "مزاعم" عن اقتحام مستشفى الشهداء يحمل معلومات "مضللة وكاذبة لا تمت للحقيقة بصلة". وأضاف البيان أن المستشفى تسيطر عليه قوات الجيش.
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