مسيرات تقصف مواقع في الخرطوم.. وقتال على خطوط الإمداد

فيما يقترب الشهر الرابع من الاشتباكات المتواصلة بين الجيش السوداني والدعم السريع، أظهر مقطع فيديو طائرات مسيرة تقصف مواقع في جنوب شرق العاصمة الخرطوم.

مرحلة جديدة

إلى هذا، تحول الصراع في السودان إلى مرحلة جديدة بعدما اشتد القتال بمدينة أم درمان في معركة للسيطرة على خطوط الإمداد، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

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وأصبحت أم درمان، المدينة الواقعة على جانب نهر النيل غرب الخرطوم الكبرى، موقعا لأعنف المعارك بين طرفي الصراع.

تصاعد ألسنة اللهب

وأفاد مراسل "العربية" بتجدد الاشتباكات المسلحة في أنحاء المدينة، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان.

فيما حلق طيران الاستطلاع الحربي في سماء أم درمان، وأطلق مجموعة من القذائف الصاروخية على مواقع متفرقة لقوات الدعم السريع.

طلعات جوية مكثفة

يشار إلى أن مدن العاصمة السودانية الخرطوم، شهدت أمس الثلاثاء، اشتباكات عنيفة طالت محيط جسري شمبات والحلفايا.

وأفاد مراسل "العربية" بأن الجيش السوداني نفذ طلعات جوية مكثفة في الخرطوم وولاية الجزيرة.

كما شهدت أحياء جنوبي العاصمة الخرطوم، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، مع تحليق مستمر للطيران العسكري.

ومع اقتراب شهرها الرابع، خلّفت الاشتباكات أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.8 مليون نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.