البرهان يترأس الوفد السوداني إلى القمة الروسية الإفريقية

أعلنت السفارة السودانية في موسكو، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يترأس رئيس المجلس السيادي قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وفد البلاد في القمة الروسية الإفريقية.

وقالت السفارة لوكالة "تاس": "نؤكد أن العمل جارٍ للإعداد لزيارة رئيس المجلس السيادي للسودان، البرهان، في إطار القمة الروسية الإفريقية".

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وأكدت السفارة أن "التعاون مع موسكو سيستمر، وروسيا هي شريكنا الاستراتيجي، ولا يمكن لأي أحداث أن تضر بعلاقاتنا مع روسيا".

كما أكد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، مالك عقار، أن رئيس مجلس السيادة، اللواء البرهان، يعتزم حضور القمة الروسية - الإفريقية في سانت بطرسبورغ.

من المقرر عقد القمة والمنتدى الاقتصادي الثاني بين روسيا وإفريقيا في الفترة من 27 إلى 28 يوليو في سانت بطرسبورغ.

وعقدت أول قمة بهذه الصيغة في أكتوبر 2019 في سوتشي تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".