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FILE - Smoke rises over Khartoum, Sudan, Thursday, June 8, 2023, as fighting between the Sudanese army and paramilitary Rapid Support Forces continues. Clashes resumed between Sudan's military and a powerful paramilitary force after a three-day cease-fire expired Wednesday morning, June 21, 2023 a protest group and residents reported. (AP Photo, File)
دخان المعارك فوق الخرطوم
السودان

السودان.. منظمة الصحة تحث الطرفين على تحييد المنشآت الصحية

منظمة الصحة العالمية تؤكد أن القتال الدائر في السودان منذ 3 أشهر أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص وإصابة ما يزيد عن 12 ألفاً

العربية.نت
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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس مساء السبت إن القتال الدائر في السودان أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص وإصابة ما يزيد عن 12 ألفاً.

وأضاف غيبريسوس عبر تويتر إن القتال، الذي دخل شهره الرابع، أدى أيضاً إلى تشريد أكثر من 3 ملايين شخص، وإلى نقص في المياه والكهرباء والأدوية والرعاية الصحية.

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وحث المدير العام للمنظمة طرفي الصراع على وقف الهجمات على المنشآت الصحية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال مفوّض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث السبت إنه بعد ثلاثة أشهر من بدء الأزمة، "ترسخت خطوط القتال ما يجعل الوصول الى ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة أكثر صعوبة".

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وجدد دعوته الى ضمان عبور آمن للمساعدات مضيفاً: "لا يمكننا أن نجدد مخزون المواد الغذائية والمياه والادوية إذا تواصلت عمليات النهب الفظيعة لهذا المخزون".

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واندلع في 15 ابريل القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وخلال الشهور الثلاثة الماضية، لم يمر يوم واحد على سكان الخرطوم من دون أن تهتز منازلهم بفعل القتال والقصف.

وفي هذا السياق قال شهود في شمال غرب الخرطوم إن "اشتباكات بجميع أنواع الأسلحة" وقعت السبت غداة معارك عنيفة الجمعة أدت الى تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود في أكثر من منطقة.

وأفاد آخرون عن استهداف مسيرات لقوات الدعم السريع أكبر مستشفى عسكري في العاصمة، علماً أن غالبية المنشآت الصحية الواقعة في مناطق القتال باتت خارج الخدمة. وقالت وزارة الصحة إن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب أربعة آخرون "بجروح بالغة" في هذا الهجوم.

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