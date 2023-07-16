البرهان للرئيس الكيني: نرفض مخرجات قمة الإيغاد

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان السبت رفضه إدخال قوات شرق أفريقيا "إيساف" إلى السودان دون موافقة الحكومة السودانية.

وقال بيان لمجلس السيادة إن البرهان أبلغ الرئيس الكيني وليام روتو خلال اتصال هاتفي بأسباب تحفظ حكومة السودان على رئاسة كينيا للجنة الرباعية المكلفة من قبل منظمة الإيغاد لمعالجة الأزمة في السودان ورفضه لمخرجات القمة التي عقدت مؤخراً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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وشدد البرهان على سيادة السودان على أراضيه "حيث لا يمكن إدخال قوات شرق إفريقيا (إيساف) دون موافقة حكومة السودان".

وأضاف البيان أن البرهان أكد استعداد الجيش لوقف إطلاق النار متي قامت قوات الدعم السريع بإخراج قواتها من "مساكن المواطنين ومراكز خدمات المياه والكهرباء والطاقة والمقرات الحكومية".

وقاطع وفد الحكومة السودانية الاجتماع الأخير للإيغاد، احتجاجاً على رئاسة كينيا للجلسة، إذ تتهم الحكومة السودانية كينيا بالانحياز لقوات الدعم السريع.

حميدتي يشكل لجنة اتصال مع القوى السياسية والحركات المسلحة

في سياق منفصل، أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) السبت تشكيل لجنة اتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات "الكفاح المسلح".

وقال حميدتي في بيان إن لجنة الاتصال ستجري مشاورات بشأن الأزمة والحرب الراهنة وسبل الوصول لحل شامل بمشاركة جميع القوى السياسية والمجتمعية.

وأضاف أن اللجنة ستعقد "مشاورات واسعة بشأن الأزمة السودانية المستمرة والحرب الراهنة والسبيل الأمثل للوصول لحل شامل يعالج الأزمة من جذورها بمشاركة جميع القوى السياسية والشبابية والمجتمعية".

وأكد حميدتي أن تشكيل اللجنة يأتي "التزاماً بمبدأ الحوار كضرورة أساسية للتوصل لحل سياسي شامل، ونظراً إلى التطورات التي تشهدها البلاد بسبب الحرب، والتي يقتضي إنهاؤها إجراء مشاورات واسعة النطاق بُغية معالجة جذور الأزمة الوطنية المتراكمة".