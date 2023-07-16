الجيش السوداني: قوات الدعم السريع قصفت مستشفى بأم درمان

فيما تتواصل المعارك بين الطرفين، اتهم الجيش السوداني، اليوم الأحد، قوات الدعم السريع، بقصف مستشفى في مدينة أم درمان.
وقال في بيان إن قوات الدعم السريع استهدفت ظهر اليوم مستشفى علياء التخصصي بأم درمان بالقصف المدفعي، ما تسبب في أضرار كبيرة بمركز غسيل الكلى والعناية المكثفة وغرفة العمليات وعدد من غرف التنويم، فضلاً عن إصابة سيدة مريضة بالمركز.
يأتي ذلك بعد أن اتهم الجيش أمس السبت قوات الدعم السريع بقصف مجمع الطوارئ والإصابات في مستشفى السلاح الطبي في أم درمان بالطيران المسير، ما أدى لمقتل 5 مرضى وإصابة 22، معظمهم من المدنيين.
المفاوضات معلقة
يذكر أن السودان انزلق إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل الفائت. وتوصل الطرفان لعدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار بوساطة سعودية أميركية.
غير أن المفاوضات التي جرت في جدة تم تعليقها الشهر الماضي بعد أن تبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك الهدنة.
3 آلاف قتيل
وتتركز المعارك في العاصمة الخرطوم وضواحيها وإقليم دارفور غرب البلاد، حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم 48 مليوناً.
فيما أسفر النزاع حتى الآن عن مقتل 3 آلاف شخص على الأقل وتشريد أكثر من 3 ملايين.
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