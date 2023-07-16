خارطة طريق تنهي الحرب في السودان.. تفاصيل لقاء رفيع في تشاد

بينما يعود طرفا الصراع في السودان إلى طاولة المفاوضات في جدة بعد شهر ونصف من توقفها، تواصل الجهود الدولية عملها أملاً بأي تهدئة.

فقد كشف مصدر مطلع لـ"العربية/الحدث"، عن لقاء عقد قبل يومين في العاصمة التشادية بين 3 قيادات من حركة العدل والمساواة السودانية ووفد من الدعم السريع برئاسة عبد الرحيم دقلو.

مادة اعلانية

خارطة سياسية تنهي الحرب

ووفق المعلومات، بحث اللقاء وضع خارطة سياسية تنهي الحرب الدائرة منذ 4 أشهر.

كما أشار المصدر إلى أن رؤية القادة الثلاثة تتقارب مع الدعم السريع لكنها مغايرة لرؤية رئيس الحركة جبريل إبراهيم المحايدة في الحرب.

وأضاف أن وفد الدعم السريع سيعقد لقاءات في العديد من العواصم الأوروبية للبحث عن مخرج سياسي للأزمة.

تأتي هذه التطورات بينما أفادت مصادر بالحكومة السودانية، بأن ممثلين عن الحكومة وصلوا إلى السعودية لاستئناف المحادثات مع قوات الدعم السريع، وفقا لوكالة "فرانس برس".

شروط البرهان للتهدئة

جاء هذا غداة بيان سعودي أميركي، تعهد فيه البلدان بالتزامهما المشترك بإنهاء الصراع في السودان.

جهود التهدئة مستمرة

يشار إلى أن السعودية والولايات المتحدة كانتا علقتا في أوائل حزيران/ يونيو محادثات سابقة بين الجانبين السودانيين في جدة بعد انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار.

إلا أنه من غير المعروف حتى اليوم ما إذا كانت التطورات الأخيرة بين الطرفين ستترك أثراً سلبياً على المفاوضات، وتمنع تثبيت هدنة جديدة في البلاد.

إلى ذلك، بدأت بشكل منفصل محاولة للتوسط أطلقتها مصر، الخميس الماضي، ورحب بها الجيش السوداني، وذلك بعدما فشلت سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة في وضع حد للقتال الذي اندلع في منتصف نيسان/ أبريل.

أما الآلية الرباعية (الإيغاد) فكانت قررت قبل أيام أن تطلب من قمة القوة الاحتياطية لشرق إفريقيا الانعقاد من أجل النظر في إمكانية نشر القوة الاحتياطية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان، في خطوة رفضها الجيش السوداني.

وأدى هذا الصراع إلى نزوح ما يقارب 3 ملايين شخص، منهم أكثر من 700 ألف فروا إلى البلدان المجاورة.