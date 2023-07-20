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من الخرطوم (أرشيفية من رويترز)

النزاع مستمر.. قصف وانفجارات في الخرطوم وأم درمان وبحري

دبي - العربية.نت
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فيما يتواصل النزاع في السودان، حلق الطيران الحربي التابع للجيش، اليوم الخميس، فوق مدن الخرطوم وأم درمان وبحري، قصف على إثرها عدداً من المواقع، فيما سُمع دوي انفجارات قوية لم يُحَدد موقعها بعد، وفق مراسلة "العربية".

يأتي ذلك فيما مشطت قوات العمل الخاص بسلاح المدرعات، أمس الأربعاء، واليوم مناطق بجنوب الخرطوم مثل العُشَرَة والصَحافة، ودمرت 7 عربات تابعة لقوات الدعم السريع.

معارك دامية في الخرطوم.. الجيش ينفي مزاعم الدعم السريع عن قتل المئات السودان السودان معارك دامية في الخرطوم.. الجيش ينفي مزاعم الدعم السريع عن قتل المئات
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وليل أمس أعلن الجيش مقتل 14 مدنياً وإصابة 15 آخرين جنوب الخرطوم إثر استهدافهم بطائرة مسيرة تتبع للدعم السريع.

منذ منتصف أبريل

يذكر أن السودان انزلق إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل الفائت. وتوصل الطرفان لعدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار بوساطة سعودية أميركية.

غير أن المفاوضات التي جرت في جدة تم تعليقها الشهر الماضي بعد أن تبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك الهدنة.

3 آلاف قتيل

وتتركز المعارك في العاصمة الخرطوم وضواحيها وإقليم دارفور غرب البلاد، حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم 48 مليوناً.

فيما أسفر النزاع حتى الآن عن مقتل 3 آلاف شخص على الأقل، وتشريد أكثر من 3 ملايين.

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