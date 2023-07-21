مدينة الأُبيض السودانية تشتعل.. ضربات متتالية واشتباكات برية

مع استمرار القتال في السودان، نفذ الطيران الحربي التابع للجيش، اليوم الجمعة، ضربات متتالية على تمركزات قوات الدعم السريع غرب وجنوب مدينة الأُبيض بولاية شمال كردفان.

فيما ردت قوات الدعم السريع بمضاداتها الأرضية.

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ثم اندلعت اشتباكات برية في الأُبيض، وفق مراسل "العربية".

وتعد الغارات هي الثانية على مواقع للدعم السريع في محيط مدينة الأبيض التي شهدت اشتباكات وقصفا متبادلا أمس الخميس أدى لسقوط قذائف في عدد من الأحياء السكنية وتسجيل إصابات وسط المدنيين.

تجدد القصف في بحري

كذلك حلق الطيران الاستطلاعي اليوم في مدينة أم درمان مع تجدد القصف باتجاه تجمعات الدعم السريع في بحري.

وكان طيران الجيش قد نفذ غارات جوية مساء أمس على عدد من تمركزات الدعم السريع في بحري والخرطوم ومنطقة شرق النيل.

منذ منتصف أبريل

يذكر أن السودان انزلق إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل الفائت. وتوصل الطرفان لعدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار بوساطة سعودية أميركية.

غير أن المفاوضات التي جرت في جدة تم تعليقها الشهر الماضي بعد أن تبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك الهدنة.

3 آلاف قتيل

وتتركز المعارك في العاصمة الخرطوم وضواحيها وإقليم دارفور غرب البلاد، حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم 48 مليوناً.

فيما أسفر النزاع حتى الآن عن مقتل 3 آلاف شخص على الأقل، وتشريد أكثر من 3 ملايين.