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الحرب لا ترحم مرضى السرطان في السودان.. لا أدوية ولا مستشفيات
الحرب لا ترحم المرضى في السودان
السودان

قُوى الحرية والتغيير تسعى لوقف حرب السودان من القاهرة

جددت الحرية والتغيير دعوتَها للجيش السوداني والدعم السريع للتوصل لوقف إطلاق النار في جولة مفاوضات جدة

قناة العربية
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في تحرك تزامن مع مرور 100 يوم على بداية الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان عقد اجتماع موسع الاثنين والثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة إنهاء الحرب.

وقالت القوى في بيان إن التحديات والمتغيرات تفرض ضرورة وقف الحرب وقطع الطريق أمام مخطط النظام السابق لتحويلها لحرب أهلية شاملة واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي.

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وجددت الحرية والتغيير دعوتَها للجيش السوداني والدعم السريع للتوصل لوقف إطلاق النار في جولة مفاوضات جدة التي تعقد بتيسير من السعودية والولايات المتحدة.

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كما أفادت مصادر سياسية سودانية أن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار أجرى سلسلة من الاجتماعات والمشاورات السياسية في القاهرة.

وقالت المصادر إن عقار التقى مع قادة قوى الحرية والتغيير لمناقشة كافة الآراء لخلق توافق وطني بشأن القضايا السودانية.

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