الجيش السوداني: مقتل 9 بينهم 4 عسكريين إثر تحطم طائرة بمطار بورتسودان

أعلن الجيش السوداني، الأحد، مقتل 9 أشخاص بينهم 4 عسكريين في تحطم طائرة نقل مدنية بمطار بورتسودان.

وقال الجيش في بيان إن الطائرة تحطمت جراء "عطل فني" أثناء الإقلاع، مشيرا إلى نجاة طفلة من الحادث.

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يذكر أن مطار بورتسودان في شرق السودان لم تطله الحرب الدائرة منذ 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وافاد مراسل قناتي "العربية"و"الحدث" بنقل مصابي الحادث إلى مستشفى بورتسودان لتلقي العلاج.

وكانت الطائرة النقل المدنية من طراز أنطونوف تقل نحو 20 شخصاً بينهم مدنيون وعسكريون.

هذا وأشار الناطق باسم الجيش السوداني إلى "القيام بعمليات خاصة ناجحة في جبرة وشمال أمدرمان وبحري".

وتحدث عن "تدمير 4 سيارات لقوات دعم السريع في بحري، الأحد"، متهما الدعم السريع "بقتلوا 13 مواطنا في رهيد النوبة، ونهب سيارة بعد قتل صاحبها هناك".

وقال إن "الدعم السريع قصفت منطقتي المعمورة وأركوبت، السبت، بـ 11 صاروخا".

وتتركز المعارك التي اندلعت في منتصف أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وضواحيها وفي إقليم دارفور بغرب البلاد.

وأسفرت الحرب حتى الآن عن مقتل 3900 شخص على الأقلّ، بحسب منظمة أكليد غير الحكومية، فضلا عن تهجير أكثر من 3 ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها.

ويعد السودان أحد أفقر بلدان العالم، إذ يحتاج أكثر من نصف السكان إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة، في الوقت الذي وصلت فيه حالة التحذير من المجاعة إلى أقصاها، وبينما بات أكثر من ثلثي المستشفيات خارج الخدمة.