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Sudanese army armoured vehicles drive in a street in Khartoum, on June 26, 2023. Sudan's army today faced a multi-front challenge after losing a Khartoum police headquarters to paramilitaries in a battle that killed at least 14 civilians, while rebels attacked troops. (Photo by AFP)
آليات للجيش السوداني في الخرطوم (أرشيفية)
السودان

الجيش يعلن عودة وفده بالمحادثات إلى السودان "للتشاور"

الجيش أكد أن الوفد سيكون مستعداً لمواصلة المباحثات "متى ما تم استئنافها بعد تذليل المعوقات"

العربية.نت
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قال الجيش السوداني في بيان اليوم الخميس، إن وفده في محادثات مدينة جدة عاد إلى السودان "للتشاور".

وأضاف في البيان أن الوفد سيكون مستعداً لمواصلة المباحثات "متى ما تم استئنافها بعد تذليل المعوقات".

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وأكدت القوات المسلحة السودانية في بيان رغبتها في "التوصل إلى اتفاق فاعل وعادل يوقف العدائيات ويمهد لمناقشة قضايا ما بعد الحرب".

وكانت السعودية والولايات المتحدة أعلنتا في الأول من يونيو الماضي تعليق محادثات جدة بين طرفي الصراع الدائر في السودان، بسبب "الانتهاكات الجسيمة" المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. لكن البلدين اللذين يسهلان المحادثات بين طرفي الصراع السوداني أبديا استعدادهما لاستئناف المباحثات حال تنفيذ الطرفين "الخطوات اللازمة لبناء الثقة".

من التوقيع في جدة على إحدى الهدن بين الأطراف السودانية (أرشيفية)
من التوقيع في جدة على إحدى الهدن بين الأطراف السودانية (أرشيفية)

الاتحاد الأوروبي: مستعدون لاستخدام تدابير "تقييدية" لإنهاء الصراع

من جهته قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الخميس إن الاتحاد مستعد للنظر في استخدام جميع الوسائل المتاحة بما في ذلك التدابير التقييدية للمساهمة في إنهاء الصراع في السودان وتشجيع السلام.

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وأضاف بوريل في بيان نشره الاتحاد إن التكتل يشعر بالصدمة إزاء الوحشية وعدم الاكتراث من جانب طرفي الصراع في السودان تجاه المدنيين، محذراً قادة البلاد من أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يحقق بالفعل في جرائم تقع في دارفور.

وقال بوريل في بيان "الوضع في دارفور مثير للقلق بوجه خاص. روايات الناجين تعكس فظائع الانتهاكات الجسيمة التي وقعت بحق سكان دارفور قبل 20 عاماً".

وأضاف: "لن نسمح للتاريخ أن يعيد نفسه.. يجب أن يعلم القادة أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يحقق بالفعل في جرائم وقعت هناك".

وتابع بوريل قائلاً إن الاتحاد الأوروبي في طليعة جهود المجتمع الدولي لتقديم المساعدة الإنسانية لضحايا الصراع في السودان.

وأعلن عن استضافة بروكسل اليوم ممثلين عن الشعب السوداني ينتمون لطيف واسع من وجهات النظر السياسية والمجتمع المدني، إذ يوفر لهم منصة لمناقشة الأفكار حول كيفية تشكيل مستقبل سلمي ومزدهر لشعبهم.

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