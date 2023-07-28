أول ظهور له منذ أشهر.. حميدتي: الحل مرتبط برحيل قادة الجيش
قائد قوات الدعم السريع: يمكننا التوصل إلى اتفاق خلال 72 ساعة إذا تغيرت قيادة الجيش
ظهر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في فيديو بين عناصر مجموعته، وهو أول إطلالة علنية له منذ عدة أشهر.
وقال قائد الدعم السريع: "نعتذر للشعب السوداني بسبب تداعيات الحرب"، مضيفاً أن الحل العاجل لأزمة السودان يكمن في تغيير قيادات الجيش، وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال 72 ساعة إذا تم ذلك.
وأكد حميدتي أن "قيادة الجيش تعمل بتعليمات من قادة النظام السابق بالسودان". وأضاف: "لسنا دعاة فتنة أو حرب ونريد السلام شرط تسليم البرهان وقيادات الجيش لأنفسهم" في إشارة إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
أول ظهور لقائد الدعم السريع منذ أشهر بين عناصره— العربية (@AlArabiya) July 28, 2023
#العربية pic.twitter.com/9dBZcqyagw
كما أقر حميدتي ضمناً بانتهاكات ارتكبها بعض عناصر الدعم السريع في السودان حيث قال: "نتبرأ من عناصر الدعم المنفلتين".
وكانت قوات الدعم السريع قد ذكرت، أمس الخميس، أنها لن تفك الحصار الذي تفرضه على قيادات من الجيش السوداني بالقيادة العامة قبل التوصل إلى حل نهائي للأزمة، مشيرةً إلى أن وفدها ما زال موجوداً في جدة.
من جهته، قال الجيش السوداني إن وفده لمباحثات جدة عاد إلى البلاد يوم الأربعاء للتشاور، مع الاستعداد لمواصلة المباحثات متى تم استئنافها بعد "تذليل المعوقات".
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