السودان.. تمديد إغلاق المجال الجوي حتى 15 أغسطس

أعلن مطار الخرطوم الدولي في بيان صدر في ساعة متأخرة الأحد أن سلطة الطيران المدني السودانية قررت تمديد إغلاق المجال الجوي أمام كافة حركة الطيران حتى 15 أغسطس باستثناء "رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء" بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وفق رويترز.

ميدانياً قصفت مقاتلات حربية تابعة للجيش السوداني بوقت سابق الأحد، مواقع وأهداف بمدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم.

مادة اعلانية

وأفاد شهود عيان لـ"العربية" بأن قصفاً مدفعياً استهدف الأحياء الشمالية من المدينة لمواقع عسكرية تابعة للدعم السريع.

كما شهدت منطقة وسط أم درمان اشتباكات بين الجيش والدعم السريع، بعد أن شرع الجيش السبت في عمليات تمشيط واسعة للأجزاء الجنوبية لمحلية كرري عبر قوات العمل الخاص.

منذ 15 أبريل الفائت

يذكر أن السودان انزلق إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل الفائت. وتوصل الطرفان لعدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار بوساطة سعودية أميركية.

غير أن المفاوضات التي جرت في جدة تم تعليقها الشهر الماضي بعد أن تبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك الهدنة.

فيما تم إغلاق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران بعد اندلاع الصراع.

3 آلاف قتيل

وتتركز المعارك في الخرطوم وضواحيها وإقليم دارفور غرب البلاد، حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم 48 مليوناً.

فيما أسفر النزاع حتى الآن عن مقتل 3 آلاف شخص على الأقل، وتشريد أكثر من 3 ملايين.