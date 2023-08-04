دارفور يقلق أميركا وبريطانيا والنرويج.. تنديد بالعنف

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج تستنكر "بأشد العبارات" استمرار أعمال العنف في إقليم دارفور غرب السودان.

وأفاد البيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن حشد عسكري قرب الفاشر بشمال دارفور ونيالا بجنوب دارفور حيث سيُعرّض استمرار العنف المزيد من المدنيين للخطر"، وفق رويترز.

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ذكريات أليمة

يذكر أنه منذ انطلاق الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الفائت، تصاعدت المخاوف من تفجر الوضع في دارفور، لاسيما أن الإقليم شهد خلال السنوات الماضية، اشتباكات قبلية متقطعة.

إذ يزخر هذا الإقليم الشاسع الذي تسكنه قبائل عدة عربية وإفريقية، والمشهور بالزراعة، وتعادل مساحته فرنسا تقريباً، بذكريات أليمة من الحرب الأهلية الطاحنة التي امتدت سنوات، مخلفة آلاف القتلى فضلاً عن مجازر كبرى بين القبائل، قبل عقدين من الزمن.

فقد اندلع الصراع فيه عام 2003 حينما وقفت مجموعة من المتمردين في وجه القوات الحكومية المدعومة من ميليشيات الجنجويد التي اشتهرت في حينه بامتطاء الخيل، وأدت أعمال العنف لمقتل نحو 300 ألف شخص، وتشريد الملايين. ورغم اتفاقيات السلام العديدة، فلا يزال التوتر مستمراً منذ ذلك الوقت، كالجمر تحت الرماد، ينتظر شرارة لإيقاظه.

وخلال العامين المنصرمين تصاعد العنف بالفعل بشكل متقطع قبل أن يهدأ نسبياً، ليعود إلى الاشتعال ثانية إثر النزاع الذي اندلع بين الجيش والدعم السريع في أبريل.

حيث أجج هذا الاقتتال الذي تفجر بين الجانبين في 15 أبريل الفائت، المخاوف من أن ينزلق هذا الإقليم مجدداً في أتون حرب أهلية وقبلية.